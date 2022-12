Amanda Holden a l’air glamour en un clin d’œil avec des filles sosies comme elles le voient au Nouvel An en vacances de luxe

AMANDA Holden a ravi ses abonnés en partageant une photo glamour à voir au Nouvel An.

La femme de 51 ans est actuellement à Maurice avec sa famille et a posé avec ses filles sosies Lexi, 16 ans, et Hollie, 10 ans.

Vêtue d’un haut bordé de plumes, Amanda a écrit : « La plus heureuse des nuits à vous tous. Voici un craquage 2023 @luxgrandbaie photo par mon amour .”

Amanda et son mari Chris se sont lancés dans un complexe de luxe à voir au Nouvel An.

Le LUX * Grand Baie coûtera probablement au moins 500 £ par nuit et est situé sur la plage la plus convoitée de l’île.

Les abonnés d’Amanda se sont précipités pour lui souhaiter bonne chance et commenter le cliché, une personne écrivant : “Vous ressemblez toutes à des sœurs !”

Un autre a dit: “Belle photo et bonne année .”

Alors que quelqu’un d’autre a écrit: “Trois étourdissants.”

Le voyage survient quelques semaines seulement après que la famille s’est envolée pour New York pour les vacances de Noël.

L’année a été chargée pour Amanda avec son émission de radio, BGT et un nouveau projet avec Alan Carr.

Elle s’est associée à son meilleur ami Alan pour relooker une maison abandonnée qu’ils ont achetée dans le cadre du programme italien One Euro.

Le programme permet aux étrangers d’acheter une maison pour un seul euro – 88p – pour soutenir les efforts de repeuplement de la Sicile, et le projet du duo a été filmé pour la nouvelle émission de la BBC Alan & Amanda’s Italian Job.

Pendant ce temps, Amanda a juré de continuer à porter ses tenues risquées et plus tôt ce mois-ci, elle a insisté sur le fait que sa famille ne lui avait jamais dit de baisser le ton.

Elle a déclaré au Sun: “Ma famille ne fait qu’encourager. Lexi et Hollie me voient essayer des robes tout le temps à la maison et ce sont elles qui disent : « Vas-y, maman. Nous adorons ça et tu es superbe.

“La mode, c’est prendre des risques. J’encourage tout le monde à s’amuser un peu et à être un peu audacieux. Je m’ennuierais à jouer la sécurité.

