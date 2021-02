Le domaine vital d’Amanda Holden a donné à son solde bancaire un coup de pouce impressionnant.

La juge Britain’s Got Talent, 49 ans, a dévoilé sa collection d’articles pour la maison – y compris la verrerie, l’éclairage et les accessoires à la mode – en 2017, et l’année dernière, lorsqu’elle s’est associée à la chaîne de magasinage QVC, ses produits ont été rapidement repris par les fans.

Et selon un initié, Amanda a encaissé beaucoup l’année dernière avec la marque – nommée Bumbleberry – lui rapportant plus d’un million de livres sterling.

« Amanda a la touche magique en ce qui concerne sa gamme d’articles pour la maison et elle s’est avérée être un succès à guichets fermés », a déclaré une source au Sun.

« Elle a lancé Bumbleberry en 2017 et a gagné plus de 1,1 million de livres l’année dernière grâce à la marque. »

Ajoutant que la prochaine collection de la chanteuse et présentatrice de télévision ne devrait être qu’un succès, ils ont déclaré: « Amanda a également réussi à vendre toute sa gamme en seulement 45 minutes lorsqu’elle est apparue sur QVC pour un épisode spécial l’année dernière et il n’y a aucun doute. sa nouvelle collection printemps / été fera de même. «







(Image: Splash News)



The Mirror a contacté le représentant d’Amanda pour un commentaire.

Amanda est à quelques jours de son 50e anniversaire, qu’elle célébrera le 16 février.

Cependant, il s’agira probablement d’une affaire discrète plutôt que d’une fête de célébrités étoilées en raison des restrictions en cours sur les coronavirus.

Elle a précédemment déclaré à propos de son anniversaire: « Je suis vraiment excitée parce que 2021 se déroule dans quelque format que ce soit …

« J’ai aussi 50 ans l’année prochaine, donc je m’attends à un anniversaire commun! En fait, en cadeau, je pense que je devrais pouvoir appuyer sur tous les buzzers dorés! »

Amanda ne sera pas sur le plateau de Britain’s Got Talent lors de sa journée spéciale, car le spectacle n’aura pas lieu cette année.







(Image: PA)



Le Mirror a révélé en exclusivité la semaine dernière que les patrons de BGT abandonnaient la série de cette année après avoir été contraints de repousser la production grâce à un autre verrouillage et à la montée en flèche du taux d’infection à Covid-19 dans la première partie de janvier.

Ils avaient espéré que les auditions pourraient avoir lieu cet été, prêtes pour une date de début d’automne, avec des finales en direct prévues pour la fin de l’année.

Mais maintenant, le spectacle Ant et Dec sera entièrement retiré des programmes et il est peu probable qu’il soit diffusé à nouveau avant le printemps 2022.

Dans un communiqué, les producteurs et le diffuseur ont admis leur défaite après qu’il s’est avéré impossible de planifier à l’avance la série et de garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées.







(Image: ITV)



«Bien que tout le monde chez ITV, Thames et Syco fassent de leur mieux pour y arriver, et avec notre priorité absolue de protéger le bien-être et la santé de toutes les personnes impliquées dans le programme, des juges, hôtes et concurrents à l’ensemble de l’équipage et du public. , la décision a été prise – malheureusement – de déplacer le record et la diffusion de la 15e série de Britain’s Got Talent jusqu’en 2022. «

Ils ont laissé entendre que le principal problème était le manque de candidats potentiels.

«BGT est connu pour sa diversité de talents avec de grands groupes de danse, des chœurs merveilleux et des orchestres somptueux en son cœur, et il est devenu clair qu’il n’est pas seulement possible de filmer des auditions avec ces types d’actes de manière sûre, mais aussi que ils ne sont pas en mesure de bien répéter et de se préparer en toute sécurité », ont-ils poursuivi.

« La sécurité doit passer avant tout et, par conséquent, l’enregistrement de l’émission ne peut actuellement pas se dérouler comme prévu. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.