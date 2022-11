Amanda Holden, 51 ans, montre des jambes sans fin en minirobe bleue alors qu’elle s’allonge sur un piano

TELLY et la star de la radio Amanda Holden frappent toutes les bonnes notes alors qu’elle s’allonge sur un piano.

Elle était évasée dans une mini-robe bleue scintillante pour la séance photo, semblable à une scène de la comédie romantique de 1989 The Fabulous Baker Boys, où Michelle Pfeiffer, maintenant âgée de 64 ans, a chanté sur une.

Amanda canalisait Michelle Pfeiffer dans la comédie romantique de 1989 The Fabulous Baker Boys[/caption]

Elle a écrit sur Instagram : « I Can See Your Voice n’est pas diffusée pendant 2 semaines, mais j’espère que vous avez apprécié l’épisode de ce soir. Il revient le samedi 26 novembre.

Amanda, 51 ans, portait la tenue à manches simples pour le dernier épisode de l’émission musicale du samedi soir de BBC One I Can See Your Voice, sur laquelle elle est juge. Il est de retour dans deux semaines.

Le look d’Amanda survient après que la star a laissé les fans stupéfaits ce week-end après avoir fait une blague effrontée notée X sur I Can See Your Voice de la BBC.

Amanda avait l’air sensationnelle alors qu’elle montrait ses épingles toniques dans une robe fendue bleue scintillante à hauteur de cuisse.

Au cours de l’épisode, Amanda a fait une insinuation effrontée lorsqu’elle a admis qu’elle avait un “buisson” bien entretenu.

Après le premier tour, la star de la radio Heart donnait son avis sur les trois actes qui venaient de se produire.

“J’adore jardiner”, a avoué Amanda, avant de surprendre les téléspectateurs avec un aveu racé.

“J’ai un joli buisson”, dit-elle, avant d’ajouter : “Dans mon jardin !”

Elle a poursuivi: “Et je m’en occupe, je m’en occupe, c’est vraiment bien aimé.”

Le comédien Jimmy Carr a lancé: “J’ai entendu dire que vous receviez un homme deux fois par semaine”, ce qui a fait rire le public.

Amanda est juge dans l’émission musicale du samedi soir de BBC One, I Can See Your Voice, qui est de retour dans deux semaines[/caption]