Amanda Gorman raconte des concerts majeurs, dont un pour le plus grand match de football de l’année.

Après sa performance spectaculaire lors de l’inauguration présidentielle de 2021, la poète affrontera le Super Bowl LV, où elle récitera un poème original avant que les Chiefs de Kansas City affrontent les Buccaneers de Tampa Bay, a annoncé la NFL le 27 janvier.

Le titre du poème n’a pas été publié, cependant, selon NBC Pro Football Talk, il mettra en évidence, « professeur de Los Angeles Trimaine Davis, qui a travaillé pour sécuriser l’accès Internet et les ordinateurs portables pour ses étudiants afin qu’ils puissent accéder à l’apprentissage à distance pendant la pandémie; Infirmière de Tampa Suzie Dorner, qui a géré l’USI COVID à l’hôpital général de Tampa; et vétéran de la marine James Martin, qui a aidé les anciens combattants et leurs familles à se connecter virtuellement grâce à son travail avec le projet Wounded Warrior. «

C’est juste une autre réalisation ajoutée à son CV déjà rempli, qui continue de croître rapidement après sa performance de « The Hill We Climb ».