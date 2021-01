Amanda Gorman a créé l’histoire lorsqu’elle est devenue la plus jeune poète à se produire lors de l’inauguration présidentielle des États-Unis. Le poème, «The Hill We Climb», offrait une vision prometteuse pour un pays divisé. La jeune femme de 23 ans a rejoint les rangs des poètes inauguraux précédents, Elizabeth Alexander, Maya Angelou et Robert Frost, avec sa performance lors de la cérémonie d’assermentation du président américain Joe Biden et du vice-président Kamala Harris.

Partageant ses ambitions futures lors d’un chat virtuel sur The Ellen DeGeneres Show mardi, Amanda a déclaré qu’elle espérait être présente à une autre inauguration dans le futur. Cependant, ce serait comme le président prêtant serment. Elle a dit qu’elle rêvait de devenir présidente depuis des années.

Regardez Amanda parler de ses rêves de président ici:

Amanda, vêtue d’une tenue de style mosaïque et d’un bandeau jaune, a été photographiée assise devant une étagère remplie de livres pendant la conversation virtuelle. «C’était un rêve qui, je pense, est né vers la 6e», a-t-elle déclaré, ajoutant que l’idée était née après que son professeur de mathématiques eut dit en plaisantant qu’elle pouvait se présenter à la présidence car elle était une fille très passionnée et fougueuse. Elle a ajouté en souriant ce qu’elle a dit à son professeur: «Vous savez quoi? Cela suit. Mettons cela sur le babillard pour l’avenir. »

Parlant de la réaction de sa famille, elle a dit qu’ils prenaient cela très au sérieux parce que, selon elle, quoi qu’elle dise, elle veut dire affaires. Même sa sœur était prudente à l’idée d’être photographiée lors des fêtes universitaires. Amanda a déclaré: «Elle disait: ‘Ne prenez pas de photo de moi. Ma sœur se présente à la présidence dans 25 ans. Je ne peux pas avoir d’image à venir alors. «

DeGeneres a semblé inspiré et a dit à Amanda qu’ils étaient derrière elle et ont même donné une «approbation officielle» en affichant un t-shirt avec le message «Amanda Gorman 2036 pour le président» imprimé dessus. Avait quelques autres faux documents de campagne plus petits.

Amanda avait souffert d’un trouble d’élocution mais ne l’avait pas laissé venir sur son chemin. À l’âge de 16 ans, elle est nommée lauréate de la jeunesse poète de Los Angeles.

Le 22 janvier, deux jours après que Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis, une Amanda ravie a posté sur Instagram en déclarant: «Quelle vie.»

Sa popularité croissante a même commencé à se refléter dans les ventes de ses livres. Le 20 janvier, elle a tweeté: «JE SUIS AU SOL, MES LIVRES SONT N ° 1 & # 2 SUR AMAZON APRÈS 1 JOUR! Merci beaucoup à tout le monde pour m’avoir soutenu et mes paroles. Comme l’a dit Yeats: « Car les mots seuls sont assurément bons: chantez, alors » (sic) «