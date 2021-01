S’exprimant devant un capitole américain qui, il y a à peine deux semaines, a été le théâtre d’une tentative déchirante de renverser la démocratie américaine, Gorman a surmonté la violence du 6 janvier avec l’angoisse ressentie par tant d’Américains de couleur, mais a décrit le pays comme prêt à recommencer sous le président. Joe Biden.

« Nous avons vu une force qui briserait notre nation plutôt que de la partager », a récité Gorman, une référence à l’insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis qui, comme elle l’a dit à CNN la semaine dernière, a été une inspiration catalytique pour son poème. « Détruirait notre pays si cela signifiait retarder la démocratie. Et cet effort a presque réussi. Mais si la démocratie peut être périodiquement retardée, elle ne peut jamais être vaincue définitivement. » Gorman, qui s’inspire régulièrement des événements politiques actuels dans son travail, a parlé avec passion mercredi de la nécessité d’un changement social: « Nous avons appris que le calme n’est pas toujours la paix et que les normes et les notions de ce qui est juste n’est pas toujours justice . « « Nous nous efforçons de forger notre union avec un but. Pour composer un pays attaché à toutes les cultures, couleurs, caractères et conditions de l’homme », a déclaré Gorman. « Et donc nous levons le regard, non pas sur ce qui se tient entre nous, mais sur ce qui se tient devant nous. Nous fermons le fossé parce que nous savons que notre avenir doit passer avant tout, nous devons d’abord mettre nos différences de côté. Nous déposons les armes pour pouvoir tendre les bras les uns aux autres. Nous ne cherchons à nuire à personne et à l’harmonie pour tous. « Gorman portait une bague avec un oiseau en cage, qui était symbolique de Maya Angelou, qui a écrit «Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante» et a récité un poème lors de la première inauguration du président Bill Clinton. La bague était un cadeau de nul autre qu’Oprah Winfrey, a révélé le jeune poète sur Twitter mercredi après-midi. Née et élevée à Los Angeles par une mère célibataire et professeur d’anglais en 6e année, Gorman a commencé à écrire des poèmes quand elle était enfant, mais a trouvé terrifiant de jouer en raison d’un trouble de l’élocution. Elle a surmonté cette peur en attirant la confiance de l’ancien président Barack Obama et de Martin Luther King Jr., et pratique des chansons de la comédie musicale de Broadway «Hamilton». Elle avait précédemment déclaré à CNN qu’elle s’était inspirée pour le poème des deux poèmes lus lors de l’inauguration de Barack Obama – « One Today » de Richard Blanco en 2013 et « Praise Song for the Day » d’Elizabeth Alexander en 2009 – et d’écrivains, comme Walt Whitman et Frederick Douglass, qui, selon elle, a parlé des idéaux d’une nation. Elle était à mi-chemin de l’écriture du poème d’inauguration lorsqu’elle a vu l’émeute du Capitole, et elle avait précédemment dit à CNN qu’elle tenterait de «communiquer un message de rapprochement et de franchissement des divisions». Cette histoire a été mise à jour avec des commentaires supplémentaires et des informations générales.

Veronica Stracqualursi de CNN a contribué à ce rapport.