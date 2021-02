Depuis qu’elle a récité son poème original, « The Hill We Climb » lors de l’inauguration du président Joe Biden, Amanda Gorman a pris d’assaut le monde.

Gorman, 22 ans, est apparue à la télévision de fin de soirée et de jour, a signé avec IMG Models, a fait la couverture du magazine Time et a vu ses trois livres devenir les meilleurs vendeurs.

Sa prochaine étape sera lors du plus grand événement sportif: le Super Bowl dimanche.

Bien avant que Gorman ne captive le pays en janvier, le lauréat national de la jeunesse poète s’était entretenu avec des responsables du Super Bowl.

« Nous avons rencontré l’équipe d’Amanda pour la première fois au début du mois de novembre, puis avec elle à la fin du mois, nous connaissons donc son talent et son pouvoir depuis un certain temps maintenant », a déclaré Matt Shapiro, vice-président de la stratégie événementielle de la NFL. dans une déclaration à USA TODAY Sports.

« Nous, à la ligue, sommes de grands fans de son travail depuis un certain temps et savions qu’elle serait la personne idéale pour apporter puissance et unité à ce moment unique d’une année sans précédent. »

Après que la NFL ait annoncé que Gorman se produirait lors des festivités d’avant-match de dimanche au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, elle a partagé la nouvelle sur Twitter, disant aux fans qu’elle connaissait le rôle du Super Bowl des semaines avant l’inauguration.

«Je voulais aussi être le premier à dire que même s’il peut sembler que cette opportunité provienne de ma renommée d’inauguration, je parle en fait avec le Super Bowl depuis des semaines maintenant, bien avant mon invitation à l’inauguration. J’ai dû garder ma bénédiction secrète jusqu’à maintenant. «

L’inauguration présidentielle de Biden – l’une des plus regardées de l’histoire – a attiré 33,8 millions de téléspectateurs. Si l’audience de dimanche est comparable à celle du Super Bowl de l’année dernière entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, Gorman pourrait jouer pour plus de 99 millions de téléspectateurs.

Lorsqu’elle récite son poème original en l’honneur de trois héros de tous les jours qui sont des capitaines honoraires choisis par la NFL, elle marquera l’histoire en tant que premier poète à se produire lors de la cérémonie d’avant-match du Super Bowl et du tirage au sort sur le terrain.

« Nous savions que pour les honorer correctement – et tous ceux qu’ils représentent à travers le pays – nous avions besoin des bons mots qui correspondent à la puissance de ce moment, et il n’y a personne de plus parfaitement adapté pour apporter ces mots au monde. que Amanda Gorman », a déclaré Shapiro.

Les capitaines honoraires de dimanche incluent le vétéran du Corps des Marines James Martin, l’infirmière responsable du COVID ICU Suzie Dorner et l’éducatrice Trimaine Davis.

« Rien que de penser à la liste des anciens capitaines honoraires et à la gravité derrière tout cela est incroyable », a déclaré Martin mercredi sur « CBS This Morning », avec ses co-capitaines. Martin a déclaré qu’il espère que les téléspectateurs du Super Bowl regarderont la cérémonie et sauront que n’importe qui peut intervenir et aider sa communauté. « Vous devez juste décider que vous allez le faire », dit-il.

Contactez Analis Bailey à aabailey@usatoday.com ou sur Twitter @analisbailey.