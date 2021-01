Amanda Gorman, la première jeune poète lauréate nationale du pays, est entrée à nouveau dans l’histoire mercredi en tant que plus jeune poète inaugurale de l’histoire des États-Unis.

Gorman, 22 ans, a interprété un poème original intitulé « The Hill We Climb » lors de l’inauguration du président Joe Biden, poursuivant une tradition qui a inclus des poètes célèbres tels que Robert Frost et Maya Angelou.

Au cours de la lecture d’environ cinq minutes de son poème, Gorman a appelé à la guérison et à l’unité, faisant allusion au rassemblement pro-Trump il y a deux semaines qui s’est transformé en une violente prise d’assaut du Capitole américain. Elle a également célébré la beauté de la diversité du pays et a appelé les Américains à se montrer à la hauteur et à quitter leur pays mieux qu’ils ne l’ont trouvé.

Le poème comprenait deux références à la comédie musicale « Hamilton » de Lin-Manuel Miranda, Gorman a noté dans un tweet après la lecture: une citation de l’Écriture qui a été chantée dans le discours d’adieu de George Washington « One Last Time », et un clin d’œil à une ligne chantée à plusieurs reprises tout au long de l’émission: « L’histoire a les yeux sur vous. »

Miranda a applaudi Gorman sur les réseaux sociaux (« Vous étiez parfait. Parfaitement écrit, parfaitement livré. Chaque morceau. Brava! »), Tout comme Oprah Winfrey, qui a offert des boucles d’oreilles Gorman à porter pour l’occasion.

« Je n’ai jamais été aussi fier de voir une autre jeune femme se lever! Brava Brava, @TheAmandaGorman! Maya Angelou applaudit – et moi aussi », a tweeté Winfrey.

Quelques heures à peine après la lecture électrique de Gorman, Penguin Young Readers a annoncé qu’il publierait une édition spéciale à couverture rigide du poème qui sortira ce printemps.

Lisez la transcription de sa lecture de poème ci-dessous:

« Monsieur le Président, Dr Biden, Madame la Vice-Présidente, M. Emhoff, les Américains et le monde: le jour venu, nous nous demandons, ‘où pouvons-nous trouver la lumière dans cette ombre sans fin, la perte que nous portons, une mer que nous doit patauger?

« Nous avons bravé le ventre de la bête, nous avons appris que le calme n’est pas toujours la paix. Et les normes et les notions de ce qui est juste n’est pas toujours la justice. Et pourtant, l’aube est la nôtre avant que nous le sachions, d’une manière ou d’une autre Nous le faisons, d’une manière ou d’une autre, nous avons survécu et été témoins d’une nation qui n’est pas brisée, mais simplement inachevée.

«Nous, les successeurs d’un pays et d’une époque où une fille noire maigre descendant d’esclaves et élevée par une mère célibataire, pouvons rêver de devenir présidente pour se retrouver à réciter pour une seule.

«Et oui, nous sommes loin d’être raffinés, loin d’être vierges, mais cela ne veut pas dire que nous nous efforçons de former une union parfaite. Nous nous efforçons de forger notre union avec un but. Pour composer un pays attaché à toutes les cultures, couleurs, caractères et conditions de l’homme.

« Et donc, nous ne regardons pas ce qui se tient entre nous, mais ce qui se tient devant nous. Nous comblons le fossé, parce que nous savons qu’il faut mettre notre avenir en premier, nous devons d’abord mettre nos différences de côté. Nous déposons les armes pour pouvoir tendre les bras les uns aux autres. Nous ne cherchons le mal à personne et l’harmonie pour tous.

«Que le globe, si rien d’autre, dise que c’est vrai: que même lorsque nous avons pleuré, nous avons grandi; que même si nous souffrions, nous espérions; que même lorsque nous étions fatigués, nous avons essayé; que nous serons à jamais liés ensemble victorieux , non pas parce que nous ne connaîtrons plus jamais la défaite, mais parce que nous ne semerons plus jamais la division.

«L’Écriture nous dit d’envisager que« chacun s’assiéra sous sa propre vigne et son figuier et personne ne leur fera peur ». Si nous voulons vivre à la hauteur de notre temps, alors la victoire ne résidera pas dans la lame mais dans tous les ponts que nous avons construits.

«C’est la promesse de la clairière, la colline que nous escaladons si seulement nous l’osons, car être américain est plus qu’une fierté dont nous héritons – c’est le passé dans lequel nous entrons et comment nous le réparons.

«Nous avons vu une force qui briserait notre nation plutôt que de la partager, détruirait notre pays si cela signifiait retarder la démocratie. Et cet effort a presque réussi. Mais si la démocratie peut être périodiquement retardée, elle ne peut jamais être vaincue définitivement.

«Dans cette vérité, dans cette foi en laquelle nous avons confiance, tant que nous avons les yeux sur l’avenir, l’histoire a les yeux sur nous. C’est l’ère de la juste rédemption que nous craignions à ses débuts.

«Nous ne nous sommes pas sentis prêts à être les héritiers d’une heure aussi terrifiante, mais en elle nous avons trouvé le pouvoir de rédiger un nouveau chapitre, de nous offrir de l’espoir et du rire. Ainsi, une fois que nous nous sommes demandé« comment pourrions-nous vaincre la catastrophe » , »maintenant nous affirmons:« comment la catastrophe pourrait-elle prévaloir sur nous?

« Nous ne retournerons pas à ce qui était, mais nous nous dirigerons vers ce qui sera: un pays meurtri mais entier, bienveillant mais audacieux, féroce et libre. Nous ne serons pas retournés ni interrompus par l’intimidation parce que nous connaissons notre énaction et notre inertie. sera l’héritage de la prochaine génération.

«Nos erreurs deviennent leurs fardeaux, mais une chose est certaine: si nous fusionnons la miséricorde avec la force et la force avec le droit, alors l’amour devient notre héritage de changement, le droit d’aînesse de nos enfants.

Plus:Amanda Gorman, la plus jeune poète inaugurale de l’histoire des États-Unis, appelle à l’unité le jour de l’inauguration

«Alors laissons derrière nous un pays meilleur que celui qui nous a été laissé. À chaque souffle de ma poitrine martelée de bronze, nous élèverons ce monde blessé en un monde merveilleux. Nous nous élèverons des collines aux branches d’or de l’ouest, nous nous relèverons des vents du nord, de l’est où nos ancêtres ont réalisé la première révolution. Nous nous élèverons des villes rincées par les lacs des États du Midwest. Nous nous lèverons du sud ensoleillé. Nous reconstruirons, nous réconcilierons et nous rétablirons en chaque recoin connu de notre nation et chaque coin appelé notre pays, notre peuple diversifié et beau en sortira battu et beau.

« Quand le jour vient, nous sortons de l’ombre, enflammés et sans peur. La nouvelle aube fleurit quand nous la libérons. Car il y a toujours de la lumière si seulement nous sommes assez courageux pour la voir, si seulement nous sommes assez courageux pour être il. »

Contributeur: Jenna Ryu