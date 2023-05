Amanda Gorman dénonce l’interdiction des livres en Floride

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’élection présidentielle de 2024, nous allons voir beaucoup plus de taureaux de guerre culturelle ** t poussés par la droite.

Selon Nouvelles de la BNCles écoles publiques du comté de Miami-Dade ont décidé de « réorganiser » plusieurs livres en plus du poème d’inauguration présidentielle de la jeune poète nationale Amanda Gorman La colline que nous gravissons à cause de la plainte d’un parent nommé Daily Salinas. Cette plainte était bourrée de nouveaux mots à la mode préférés des conservateurs comme « endoctrinement », « idéologie du genre » et « haine » via la théorie critique de la race. Le Bob Graham Education Center de Miami Lakes a également effectué une critique des livres The ABCs of Black History, Cuban Kids, Countries in the News Cuba et Love to Langston.

Dans une interview avec le Herald lundi, Salinas a déclaré qu’elle « n’est pas pour éliminer ou censurer des livres ». Au lieu de cela, elle souhaite que les supports soient appropriés et que les étudiants « connaissent la vérité » sur Cuba, a-t-elle déclaré en espagnol.

Quoi que cela signifie TF…

À la suite de l’examen, le district a déterminé que les livres étaient « mieux adaptés » et « plus appropriés » pour les élèves du collège, mais pas pour les élèves de la maternelle à la 5e année. Si nous ne savions pas mieux, nous dirions que peut-être quelqu’un du bureau du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a appelé pour « conseiller » le conseil scolaire sur ce qu’il fallait faire dans cette situation. Après tout, DeSantis a essayé d’obtenir le soutien de sa base de droite en attaquant tout ce qui était «réveillé» et en signant une législation sur l’éducation qui ose dire aux enfants la vérité sur le monde dans lequel ils vivent.

De son côté, Gorman s’est rendue sur Facebook pour faire taire ses sentiments à l’égard de ce type de censure…





Dans la plainte officielle, Salinas a tenté de faire valoir que le poème de Gorman était une sorte de « racisme inversé ».

Dans le formulaire concernant « The Hill I Climb », le parent a écrit qu’il n’était « pas éducatif » et qu’il contenait des « messages de haine » indirects. Le comité a trouvé que le livre de Gorman avait une valeur éducative, selon les documents, mais il a été déplacé parce que son vocabulaire « a été jugé utile pour les collégiens ».

Bouclez votre ceinture, les gars. La route va être longue jusqu’en novembre prochain…