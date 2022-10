Amanda Bynes s’inscrit à l’université de cosmétologie pour devenir manucure – Hollywood Life

Amanda Bynes se concentre sur une toute nouvelle carrière. La Laque pour les cheveux star, 36 ans, a consulté ses histoires Instagram le 7 octobre et a révélé qu’elle était actuellement inscrite à l’école de cosmétologie afin de “devenir manucure!”

L’actrice primée a partagé la nouvelle passionnante avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a posté un court clip alors qu’elle assistait à la classe aux côtés de plusieurs autres étudiants. Amanda était vêtue d’un t-shirt noir décontracté avec des leggings noirs assortis. Ses tresses brunes ont été balayées en une queue de cheval haute et elle a opté pour un maquillage minimal avec un soupçon d’eye-liner noir.

La Elle est l’homme a donné à ses abonnés un aperçu de sa classe et du dernier projet sur lequel elle travaille, une paire d’ongles en acrylique à paillettes scintillantes noires et argentées. La salle de classe était aménagée comme un salon de manucure typique, car toutes les étudiantes travaillaient activement sur leur nail art.

Amanda publie rarement sur les réseaux sociaux, alors les fans étaient ravis de la voir travailler sur un nouveau projet passionnel. «Amanda Bynes devient manucure… imaginez qu’Amanda f *** ing Bynes se fasse les ongles. légendaire! [sic]», a répondu un fan. “Fier de toi Amanda Bynes !” une autre écrit sur Twitter. “Amanda Bynes vit sa vie et nous allons la soutenir avec amour”, a commenté un abonné.

Pendant ce temps, Amanda a révélé sa nouvelle entreprise moins de trois mois après avoir annulé ses fiançailles avec Paul Michel. Comme nous l’avons signalé précédemment, le couple, qui sortait ensemble depuis 2019, a décidé de mettre fin complètement aux choses fin juillet. Cela s’est produit deux semaines seulement après l’annonce que le couple a rompu ses fiançailles pour la deuxième fois après sa décision initiale de le faire “dans le courant de 2021”.

Amanda et Paul sont restés attachés l’un à l’autre après leur premier engagement annulé, cherchant apparemment à arranger les choses. Cette fois, cependant, il semble que la relation soit terminée pour de bon. Amanda n’a publié aucune photo du couple et ils n’ont pas été photographiés ensemble depuis.

