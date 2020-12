Ce qu’une fille veut c’est plus Amanda Bynes observations – et maintenant, nous obtenons exactement cela.

L’actrice, diplômée du Fashion Institute of Design and Merchandising en 2019, a été vue à Los Angeles le 3 décembre, la première fois qu’elle a été vue publiquement depuis juin. Lors d’une promenade décontractée avec une amie, elle portait un masque bleu, un pantalon de jogging noir, une chemise blanche et des chaussures plates. Pour compléter le look, bien sûr, elle a enfilé sa bague de fiançailles de fiancé Paul Michael.

Ces dernières années, la femme de 34 ans est restée pour la plupart à l’écart des projecteurs, cependant, elle a été vue pour la dernière fois par des paparazzi en février alors qu’elle était avec Paul. Peu de temps après la mise en ligne des photos, Amanda a accusé les paparazzi d’avoir édité ses images.

«Bien sûr, je peux prendre une photo peu flatteuse, mais la quantité de photos peu flatteuses que je vois en ligne, je sais que mes photos sont en cours de retouche», a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram supprimée depuis. « Je ne ressemble pas à ça sur les photos que je prends ou quand je me regarde dans le miroir. »