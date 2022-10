Amanda Bynes porte un haut court et des leggings lors d’une sortie rare: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Snorlax / MEGA

Amanda Bynes a choqué les spectateurs avec une sortie publique rare alors qu’elle sortait à Los Angeles le 24 octobre ! La Laque pour les cheveux actrice et Tout ça alun, 36 ans, a été photographiée en train de bercer des leggings noirs et un haut court à manches courtes alors qu’elle se dirigeait vers des courses du lundi dans une pharmacie locale et pour prendre un café. Amanda accessoirisée avec des baskets noires, des boucles d’oreilles dorées, un anneau de nez et un sac à main en perles blanches. Elle portait ses longs cheveux noirs en queue de cheval décontractée. Elle transportait également une boisson, un téléphone portable et ce qui semblait être des clés.

Plus à propos Amanda Bynes

La rare observation d’Amanda à LA survient alors qu’elle s’est réconciliée avec son ex Paul Michel — bien que selon un rapport du 21 octobre de TMZ, leurs fiançailles sont toujours officiellement annulées, et ils sont seulement de retour à sortir ensemble. L’ancienne “it girl” a également profité des histoires d’Instagram plus tôt ce mois-ci pour révéler aux fans qu’elle est à l’école de cosmétologie. “En école de cosmétologie pour devenir manucure !” elle a sous-titré un selfie miroir prises au collège et partagées le 7 octobre. Facile L’actrice a également partagé une photo de quelques ongles peints de manière créative en noir, argent et rose.

La réémergence d’Amanda dans la vie publique survient après une période certes difficile. L’actrice a parlé de sa bataille contre la consommation de drogue en novembre 2018 Magazine papier interview, révélant qu’elle a essayé la drogue pour la première fois à 16 ans. Papierpassant par PERSONNES magazine. “[I tried] cocaïne trois fois, mais je ne me suis jamais défoncé à cause de la cocaïne. Je n’ai jamais aimé ça. Ça n’a jamais été ma drogue de prédilection. Elle a également dit qu’elle “avait définitivement abusé d’Adderall”.

C’est après son apparition en 2010 dans Facile avec Emma Pierre qu’Amanda dit que sa “perception des choses” a changé. “Je ne pouvais littéralement pas supporter mon apparition dans ce film et je n’aimais pas ma performance”, a-t-elle déclaré au magazine. “J’étais absolument convaincu que je devais arrêter de jouer après l’avoir vu”, explique Bynes. “J’étais sous le cannabis quand j’ai vu cela, mais pour une raison quelconque, cela a vraiment commencé à m’affecter. Je ne sais pas si c’était une psychose induite par la drogue ou quoi, mais cela a affecté mon cerveau d’une manière différente de celle des autres personnes. Cela a complètement changé ma perception des choses.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





À partir de là, elle a emprunté une route difficile, se retrouvant finalement sous tutelle légale en 2013. Heureusement, en mars 2022, un juge avait levé la tutelle et Amanda a retrouvé sa liberté. “Je n’ai pas peur de l’avenir”, a-t-elle déclaré. Papier. “J’ai traversé le pire et je suis sorti de l’autre côté et j’ai survécu, donc j’ai juste l’impression que c’est seulement à partir d’ici.”