Quoi Amanda Bynes aime son fiancé Paul Michael est, eh bien, une liste assez longue, en fin de compte.

Un initié a dit à E! Nouvelles exclusivement que le Elle est l’homme La star se porte bien ces derniers temps et Paul a été un ajout très positif à sa vie. À l’occasion de sa première apparition publique en six mois, Bynes a été aperçue à Los Angeles le jeudi 3 décembre et portait sa bague de fiançailles de lui.

« Elle est toujours avec Paul, et il a en fait une grande influence sur elle », partage la source. « Il est un défenseur de sa sobriété, et c’est juste une personne vraiment merveilleuse et gentille. Elle a définitivement été dans un endroit beaucoup plus sain. »

E! News a appris que Bynes avait repris ses études au Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM), où elle suit actuellement des cours en ligne. Il lui reste environ un an pour obtenir son baccalauréat, et cela la tient occupée.

« Elle est également en bons termes avec ses parents en ce moment », ajoute la source. « Amanda et Paul ne vivent pas ensemble. Ils passent beaucoup de temps ensemble, mais Amanda vit toujours dans une communauté sobre. Dans l’ensemble, Amanda va très bien en ce moment. »