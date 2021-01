La numéro 30 mondiale américaine Amanda Anisimova a été testée positive pour COVID-19[feminine, A rapporté Tennis Channel vendredi.

La joueuse de 19 ans n’a pas confirmé le résultat mais elle ne participe pas au tournoi WTA à Abu Dhabi.

Vendredi, dans une publication Instagram contenant un emoji en pleurs, elle a écrit: «Je veux jouer.»

La percutante Anisimova fait partie d’un groupe de femmes américaines montantes qui font des vagues dans le sport, un groupe qui comprend la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin, 22 ans, et Coco Gauff, 16 ans.

Anisimova a remporté son premier titre au niveau de la tournée sur la terre battue de Bogota en avril 2019 et a atteint un sommet en carrière de 21 six mois plus tard.