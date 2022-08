Amanda Anisimova évince Daria Kasatkina ; Leylah Fernandez bouleversée au premier tour

Amanda Anisimova a réussi avec brio son test difficile du premier tour à l’Open de l’Ouest et du Sud, battant la numéro 10 mondiale Daria Kasatkina 6-4, 6-4 lundi.

Ekaterina Alexandrova a monté une paire de retours pour vaincre la tête de série n ° 13 Leylah Fernandez, 6-4, 7-5 au premier tour.

Alexandrova affrontera Naomi Osaka ou Zhang Shuai au deuxième tour.

Jouant son premier tournoi depuis Berlin, Alexandrova s’est ressaisie de 3-0 dans le premier set et de 5-1 dans le deuxième set pour renverser Fernandez et égaliser leur tête-à-tête 1-1. Fernandez a servi deux fois pour le deuxième set, mais Alexandrova a effacé deux points de set pour prolonger le set, remportant finalement les six derniers matchs du match.

La Russe Kasatkina, qui a battu deux des sept meilleures joueuses du monde au cours des deux dernières semaines, a vu son service brisé six fois par l’Américaine Anisimova, en grande partie grâce à cinq doubles fautes.

La numéro deux mondiale Anett Kontaveit affrontera la qualifiée tchèque Tereza Martincova au deuxième tour après avoir battu Nuria Parrizas-Diaz 6-7 (4-7), 6-4, 6-3, tandis que la numéro trois mondiale Maria Sakkari jouera Caroline Garcia après la victoire 6-3, 6-3 de la Française contre Petra Martic.

Dans une paire d’affrontements parmi les 30 premiers, Veronika Kudermetova a été élégante lors de sa victoire 6-3, 6-3 sur Barbora Krejcikova, tandis que la finaliste de l’US Open de l’année dernière, Leylah Fernandez, a maintenant perdu trois de ses quatre derniers matches après avoir chuté 6- 4, 7-5 contre la Russe Ekaterina Alexandrova.

Le talent suisse montant Jil Teichmann a échoué dans une guerre d’usure de près de trois heures contre la double championne de Wimbledon Petra Kvitova 7-6 (7-2), 6-7 (6-8), 6-3 et Elena du Kazakhstan. Rybakina a maintenant remporté neuf de ses 11 derniers matchs après avoir battu Mayar Sherif 6-3, 6-2, avec ses deux seules défaites contre Kasatkina et Coco Gauff.

Alison Riske a poursuivi sa marche vers le top 20 avec une victoire 6-1, 7-6 (7-2) contre Sara Sorribes Tormo, tandis que la Biélorusse Victoria Azarenka a éliminé l’Estonienne de 37 ans Kaia Kanepi 6-3, 4- 6, 6-3.

La concurrente la moins bien classée du peloton affrontera le numéro cinq mondial Ons Jabeur au deuxième tour après que Caty McNally (numéro 179 mondiale) ait surpris Aliaksandra Sasnovich 6-3, 3-6, 7-6 (7-2).

L’Australienne Ajla Tomljanovic a battu sa compatriote qualifiée Taylor Townsend 6-4, 3-6, 7-5, et dans le dernier match de la soirée, Sloane Stephens a battu Alize Cornet 6-1, 6-0.

