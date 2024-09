Amanda Abbington publie une déclaration en réponse aux conclusions du rapport de la BBC Strictly sur les « fautes professionnelles » : « Une justification ! »

Amanda Abbington a publié une déclaration en réaction au fait que la BBC a confirmé « certaines mais pas toutes » de ses plaintes concernant l’ancienne star de Strictly Come Dancing, Giovanni Pernice.

Abbington a allégué un comportement « menaçant et abusif » à l’encontre de Pernice alors qu’ils étaient jumelés dans la série 2023 – il avait toujours nié toute allégation d’acte répréhensible.

Dans son rapport, la BBC indique qu’il n’y a eu aucune conclusion relative à une agression physique, mais que les plaintes pour brimades verbales et harcèlement ont été retenues. Abbington a répondu : « Comme la BBC l’a indiqué aujourd’hui dans son communiqué, ma décision de me plaindre de la conduite de Giovanni Pernice à mon égard n’a pas été une chose facile à faire. « Au cours des jours, des semaines et des mois qui se sont écoulés depuis que j’ai contacté la BBC, j’ai été accusé d’être un menteur, un fauteur de troubles et d’être ‘fou et instable’. « J’ai également reçu des menaces de viol et de meurtre et une alerte à la bombe a été envoyée sur mon lieu de travail. Ma famille et mes enfants ont également été victimes de menaces et d’intimidations.

Giovanni Pernice a été exclu de Strictly au milieu de l’enquête Pennsylvanie

« Malgré ces ignobles abus, je n’ai jamais regretté de m’être manifesté, et les excuses d’aujourd’hui de la BBC justifient ma plainte. « Ce n’est pas seulement une justification pour moi, c’est une justification pour les autres personnes qui m’ont contacté depuis que j’ai déposé ma plainte pour exprimer leurs inquiétudes concernant leurs propres expériences sur Strictly Come Dancing. « J’espère que ceux qui se sentent incapables de s’exprimer maintenant seront plus sûrs qu’ils seront écoutés et crus. » Tournant son attention vers l’avenir, elle a poursuivi : « La BBC m’a invitée à rencontrer la haute direction et c’est quelque chose que je vais maintenant envisager.

Nous avons publié aujourd’hui une déclaration concernant Strictly Come Dancing et le devoir de diligence. Lisez ici ➡️ https://t.co/tnWrBjqfzG pic.twitter.com/IwKwl14Se7 – Bureau de presse de la BBC (@bbcpress) 30 septembre 2024 « Ces excuses comptent beaucoup pour moi. Il en va de même pour le fait que la BBC a reconnu que les mesures mises en place pour me soutenir et me protéger ainsi que les anciens candidats n’étaient « pas suffisantes ». « Ce qui compte le plus maintenant, c’est que des leçons ont été apprises et que la BBC apporte les changements qu’elle a promis, pour garantir que d’autres ne vivent pas la même épreuve que moi et d’autres comme moi. »

S’intéressant au processus décisionnel de la société, Charlotte Moore, responsable du contenu à la BBC, a déclaré qu’un certain nombre de plaintes déposées au titre de sa politique en matière d’intimidation et de harcèlement avaient été retenues – même si elle n’a pas pu approfondir les détails. Moore a déclaré à la BBC : « Il y a eu un certain nombre de plaintes au titre de notre politique en matière d’intimidation et de harcèlement, et un certain nombre de ces plaintes ont été retenues. Pas toutes, mais un certain nombre d’entre elles ont été retenues. « Je ne suis pas en mesure d’entrer dans les détails à ce sujet, et il y a de très bonnes raisons à cela. « Cela vaut probablement la peine que je définisse simplement la confidentialité d’un processus de plainte, qui, à mon avis, fait absolument partie intégrante du processus de plainte, et la confidentialité doit être respectée par souci d’équité envers toutes les personnes impliquées.