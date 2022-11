Aman Gupta, Namita Thapar do Garba dans la vidéo BTS, les fans disent “Je n’ai pas d’expertise dans ce domaine”

Réservoir de requin Inde 2 est sur le point de faire sa première à la télévision. Afin d’augmenter l’anticipation, Namita Thapar a mis en ligne une vidéo d’elle-même et de son compatriote requin Aman Gupta s’amusant dans les coulisses. Namita est la directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals Ltd., tandis qu’Aman Gupta a fondé boAt.

Namita a partagé la vidéo avec la légende, “Belle amitié, souvenirs inestimables… cette bobine BTS du tournage de la saison 2 dit tout.” Elle a ajouté dans la section des commentaires, “@boatxaman AG, vous êtes un cœur pur qui répand tant de joie et d’amour partout où vous allez!”





Ils commencent la vidéo en faisant du garba tout en étant habillés avec désinvolture. Puis, alors qu’Aman se maquille, on peut voir Namita Thapar se tenir derrière lui et faire des grimaces amusantes. On peut également le voir lui lancer du pop-corn à un moment donné et sembler affligé en sa présence à un autre.

Réagissant à la vidéo, un fan a écrit: “En attendant” je n’ai pas d’expertise dans ce domaine, alors je suis absent “.”

Shark Tank 2 mettra également en vedette le retour de Vineeta Singh de Sugar Cosmetics, Anupam Mittal de Shaadi.com et Peyush Bansal de Lenskart en plus d’Aman et Namita. Alors qu’Ashneer Grover et Ghazal Alagh ne reviendront pas, Amit Jain, co-fondateur et PDG de Car Dekho, a pris la relève en tant que nouveau requin.

L’émission offrira une fois de plus aux aspirants entrepreneurs une plate-forme pour poursuivre leurs rêves d’entrepreneuriat en présentant leurs idées commerciales à des investisseurs et des professionnels chevronnés, ou comme ils sont connus sous le nom de The Sharks, qui ont modifié la façon dont l’Inde perçoit l’entrepreneuriat avec sa saison inaugurale.

LIS: Shark Tank India 2: En savoir plus sur le nouveau “Shark” Amit Jain, qui remplacera Ashneer Grover

Rahul Dua, un comédien de stand-up, animera la deuxième saison du programme et injectera un peu d’humour dans les graves problèmes commerciaux. Sony Entertainment Television et Sony LIV diffuseront bientôt Shark Tank India 2 !