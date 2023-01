Aman Gupta écrit une note émotionnelle pour Balakrishnan de Flathead, dit “il faut vraiment du courage pour dire non”

Dans l’un des récents épisodes de Shark Tank India, Ganesh Balakrishnan, co-fondateur de Flatheads Shoes, a été ému et a rejeté les offres de Shark car il veut diriger son entreprise qui est sur le point de fermer.

Ce fut l’un des moments les plus émouvants de Shark Tank India. Mardi, Aman Gupta est allé sur Instagram et a écrit une note touchante pour Ganesh Balakrishnan. Il a écrit: «Pendant le pitch des Flatheads, je me voyais dans Ganesh Balakrishnan. Comme je pouvais tellement m’identifier à lui, je n’ai pas hésité à dire ce que je pensais et je lui ai dit de faire ce que j’aurais fait si j’étais lui – recommencer. C’était une rétroaction difficile et il faut un vrai caractère pour l’accepter quand quelqu’un vous dit d’arrêter de faire ce que vous faites et de recommencer à zéro. Et pour couronner le tout, il faut de vrais tripes pour dire non à une belle offre de financement à la télé nationale pour redémarrer et recalibrer. J’espère qu’il est sur quelque chose d’énorme bientôt. Respect massif et il reviendra avec un bang.





Il a ajouté: «Lorsque j’étais dans mon parcours entrepreneurial, j’ai commencé une fois, mais j’ai redémarré 5 fois. Je suis allé dans le monde de l’entreprise, puis je suis revenu à l’entrepreneuriat. Bien que mon histoire soit une belle histoire maintenant après avoir connu un certain succès, lorsque vous rencontrez des échecs, c’est déconcertant.

“J’ai aussi affronté ces jours-là. J’ai aussi échoué avant de réussir. J’ai aussi été en bas avant d’être ici. Je suis aussi un humain avant d’être un requin », a-t-il conclu.

Les internautes ont également réagi à la publication, l’un d’eux a écrit, “au cas particulier, beaucoup pourraient se raconter à un moment donné, ils ne savent pas quoi faire ensuite. Certains appellent ça des cascades trp mais ça va. La meilleure partie était que les requins ne se moquaient pas de ce type. Chapeau bas. Le second a déclaré: «Nous avons commencé notre entreprise dans une petite pièce et l’année dernière, nous avons déménagé dans une usine de 2000 pieds carrés, mais il y a des jours où rien ne semble correct et c’est là que des gens comme vous nous inspirent !! #respect.”

