Aman Gupta de Shark Tank India a un moment de fanboy avec Tom Cruise à Wimbledon: “Je n’ai pas pu résister à lui dire que …”

L’un des juges de Shark Tank India, Aman Gupta, co-fondateur et directeur marketing de boAt, a récemment eu un moment de fanboy lorsqu’il a eu la chance de rencontrer sa star hollywoodienne préférée, Tom Cruise, à Londres. Et Aman n’arrêtait pas d’en parler sur les réseaux sociaux.

Les deux personnalités étaient assises dans le public lors de la finale du simple messieurs lors du championnat de tennis de Wimbledon dimanche. Alors qu’ils se croisaient, Aman n’a pas oublié de cliquer sur un selfie avec Tom Cruise. Il a partagé la photo sur Instagram et a écrit : “Moment de fan pour ma rencontre avec la légende @tomcruise. Jerry Maguire est mon film préféré de tous les temps et je n’ai pas pu m’empêcher de le lui dire.”

Les fans sont devenus gaga après avoir vu Aman et Tom dans le même cadre. “Woah ! Vous avez fait une mission impossible – POSSIBLE ! Crazyyy”, a écrit un utilisateur d’Instagram tandis qu’un autre a commenté : “Deux meilleurs canons ensemble”, suivi d’un autre qui a déclaré : “Aman Gupta a fait de “Cruise” la navigation de son “boAt”. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que c’était un double moment de fan pour eux.

Regarde.

La première saison de Shark Tank India a vu de nombreux lanceurs différents de tous horizons présenter leurs diverses activités pour collecter des fonds auprès des 7 requins, Ashneer Grover, Aman Gupta, Vineeta Singh, Peyush Bansal, Namita Thapar, Anupam Mittal et Ghazal Alagh. Cependant, il y a aussi eu des lancers bizarres, de Glass ka Mask à Gol Gehri Nabhi, qui sont allés les mains vides et ont laissé les Sharks agités ou en grand écart.