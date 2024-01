Aman Gupta assiste au dîner d’État à Rashtrapati Bhavan et partage des photos | Tendance

Aman Gupta a écrit une note exprimant sa réaction à l’idée d’assister au dîner d’État à Rashtrapati Bhavan. Il a également partagé une série d’images sur Instagram le montrant rencontrant des dirigeants de différents horizons. Le co-fondateur de BOAT a ajouté que cet honneur l’avait laissé « fier et reconnaissant ».

L’image montre Aman Gupta assistant au dîner d’État à Rashtrapati Bhavan. (Instagram/@boatxaman)

« Nous avons 75 ans. Ce Jour de la République ne m’a pas obligé à me rendre à la Porte de l’Inde avec ma famille pour voir Rashtrapati Bhawan illuminé. Au lieu de cela, ce fut un honneur d’être invité au dîner d’État à Rashtrapati Bhawan pour célébrer le 75ème jour de la République indienne. Ce moment reflète le respect croissant pour les entrepreneurs et les esprits du nouvel âge, le New Bharat », a écrit le juge de Shark Tank.

Restez à l’écoute de toutes les dernières mises à jour sur Ram Mandir ! Cliquez ici

« L’invitation me rend fier et reconnaissant, mais me rend également plus conscient de la responsabilité que j’ai en tant qu’entrepreneur. Partageant le cadre avec le chef d’état-major de l’armée, le chef d’état-major de l’air et le chef d’état-major de la marine, je me suis senti reconnaissant envers eux tous et nos soldats d’avoir protégé notre nation. J’ai réalisé que nous, les entrepreneurs, portons également un uniforme imaginaire – celui qui représente notre responsabilité de servir l’économie et de développer Brand India », a ajouté Aman Gupta.

Jetez un œil à ce message partagé par Aman Gupta :

Le message a été partagé il y a environ une heure. Depuis, la publication a récolté près de 42 000 likes. Le partage a en outre recueilli des tonnes de commentaires de personnes.

Qu’ont dit les utilisateurs d’Instagram à propos de cette publication ?

“Wow, extrêmement fier, un tel honneur”, a posté un utilisateur d’Instagram. « Pourquoi nous vous aimons, c’est parce que vous incarnez le véritable nationalisme et le véritable patriotisme. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et vous assumez si bien cette responsabilité et inspirez les jeunes au-delà de la création d’entreprise », a expliqué un autre.

« Fier de toi Aman ! Wow », a rejoint un troisième. « Votre esprit et votre enthousiasme envers l’entrepreneuriat sont le reflet de votre situation actuelle. Continuez à inspirer le patron », a écrit un quatrième. Beaucoup ont réagi à la vidéo en utilisant des émoticônes en forme de cœur.