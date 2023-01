Aman Gupta, Anupam Mittal, Namita Thapar, Vineeta Singh chantent, dansent en réponse au ‘pitch’. Regardez

Shark Tank India est de retour avec sa deuxième saison. Et avec les emplacements et les divertissements, les fans se demandent si les mèmes reviendront aussi. Dans son premier volet, l’émission de téléréalité basée sur les entreprises était devenue une mine d’or pour les amateurs de culture pop avec d’innombrables mèmes. Et cette fois, les requins se sont obligés, en collaborant pour une chanson de rap meme hilarante.

Une nouvelle vidéo partagée par le musicien Mayur Jumani le montre monter vers les requins pour lancer sa chanson en échange de leurs mèmes au lieu de l’équité. Les quatre requins assis dans le réservoir – Aman Gupta, Anupam Mittal, Namita Thapar, Vineeta Singh – continuent de le ridiculiser pour la “blague” et éclatent dans un intermède musical rempli de leurs répliques les plus mémorables de la première saison.





Les requins utilisent leurs lignes souvent utilisées pour dire à Mayur pourquoi ils sont “hors”, une ligne très utilisée par Namita Thapar dans l’émission. La vidéo, en particulier les requins qui chantaient et rappaient, avait des fans divisés. L’un d’eux a commenté : “Collab ho to aisa (Collabs devrait être comme ça).” Beaucoup d’autres ont fait l’éloge de la chanson, tandis que quelques-uns ont dit qu’il leur manquait la doublure d’Ashneer Grover dans la chanson. Grover, qui faisait partie du panel des requins lors de la première saison, n’est pas revenu à la série cette fois-ci.

Shark Tank India est une émission où six entrepreneurs vétérans ou requins écoutent des pitchs d’entrepreneurs en herbe, qui tentent de les convaincre d’investir dans leur entreprise. Outre Aman, Namita, Anupman et Vineeta, le panel comprend également Peyush Bansal et Amit Jain.

La deuxième saison de l’émission populaire a fait l’objet de critiques et de controverses dans son tout premier épisode après que tous les requins ont refusé d’investir dans une entreprise alors qu’elle était en concurrence avec la gamme de produits de beauté de Vinita. L’émission est diffusée en semaine à 22 h sur Sony TV et Sony Liv.