Amala Paul se fiance avec son petit ami Jagat Desai le jour de son anniversaire à Goa.

Amala Paul, mieux connue pour des films comme Thalaiva, The Teacher, Raatsaan et bien d’autres, fête aujourd’hui son 32e anniversaire. L’actrice a eu une surprise de la part de son petit ami Jagat Desai qui lui a proposé de manière filmique et l’actrice a dit oui.

Jeudi, Jagat Desai et Amala Paul ont partagé une vidéo qui devient désormais virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir le petit ami d’Amala Paul danser pour elle, se mettant à genoux pour lui proposer le jour de son anniversaire. Le couple a partagé un baiser romantique et s’est embrassé après s’être fiancé.





La vidéo s’ouvre avec Amala Paul et Jagat Desai assis sur le canapé d’un restaurant à Goa et des danseurs entrant dans la vidéo. Jagat rejoint plus tard les danseurs et après avoir dansé quelques pas, il se met à genoux pour proposer à Amala Paul et elle dit oui en plantant un doux et romantique baiser sur ses lèvres. Il a été vu portant une chemise jaune qu’il a associée à un jean bleu, tandis qu’Amala était magnifique dans un ensemble coordonné rose. Il a sous-titré la vidéo : “Ma Gypsy Queen a dit oui #weddingbells Joyeux anniversaire mon amour.”

Les internautes ont félicité le couple nouvellement fiancé et ont fait preuve d’amour dans la section commentaires. L’un des commentaires disait : « Vous êtes tous les deux si bien ensemble. » Un autre commentaire disait : « Je suis très heureux pour vous, je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur et la paix. » Un autre a écrit : « Oh mon Dieu, je suis si heureux pour toi. » Un autre commentaire disait : “Félicitations au beau couple.” Le couple a rendu publique leur relation en août avec un selfie sur le fil Instagram de Jagat dans lequel on peut voir Amala le tenant par derrière.

Amala Paul a fait ses débuts d’actrice en 2009 avec le film Neelathamara. L’actrice est surtout connue pour ses performances dans des films comme Mynaa (2010), Deiva Thirumagal (2011) et Thalaivaa (2013). Elle a été vue pour la dernière fois dans le film malayalam The Teacher et le film tamoul Cadaver, tous deux sortis en 2022.