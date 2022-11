Amala Paul fera une apparition spéciale dans Bholaa d’Ajay Devgn, un remake de Kaithi

La célèbre actrice sudiste Amala Paul, qui a été vue pour la dernière fois en train de jouer le rôle d’un chirurgien de la police dans son entreprise d’enquête tamoule Cadaver, va maintenant voir le quatrième réalisateur d’Ajay Devgn, Bholaa, qui est un remake officiel en hindi du film tamoul à succès Kaithi de 2019.

Selon les reportages, Amala fera une apparition spéciale dans le film d’action. On dit qu’elle jouera un rôle clé dans la vedette d’Ajay Devgn. Des sources proches de l’actrice ont été citées comme disant par IANS qu’Amala rejoindra l’équipe dans le prochain programme en décembre de cette année.

Outre Ajay et Amala, le film aura un acteur puissant comme Tabu, qui sera ensuite vu dans son prochain film Drishyam 2. Bholaa sera réalisé par Dharmendra Sharma. Le film original mettait en vedette Karthi, Arjun Das, Deepthi parmi tant d’autres qui ont joué des rôles essentiels.

Plus tôt, Amala avait écrit une note sincère à son équipe de Ranjish Hi Sahi et les avait remerciés d’avoir joué un personnage inspiré par l’héroïne de Bollywood d’antan Parveen Babi dans la série. Elle a signé en disant qu’elle doit beaucoup au film et au réalisateur.

En jouant un bureau d’enquête dans Cadaver, Amala avait déclaré que c’était le personnage le plus intéressant qu’elle ait jamais joué jusqu’à présent. Elle a également exprimé son bonheur face à la réponse écrasante à la bande-annonce et a déclaré que l’appréciation des fans la poussait à faire mieux et à mieux travailler avec divers personnages.