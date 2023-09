Amal, l’épouse de George Clooney, rayonne dans une robe Versace blanche : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : SARAH YENESEL/EPA-EFE/Shutterstock

George Clooney et sa femme, Amal Clooneyont assisté ensemble aux Albie Awards de leur fondation le jeudi 29 septembre, et elle était élégante dans une robe blanche Versace.

L’avocate, 45 ans, a posé pour des photos aux côtés de son mari, 62 ans, toute la nuit. Il a enfilé un smoking classique pour la soirée, tandis qu’elle portait ses cheveux détachés dans un style simple qui accentuait sa robe éthérée. Amal a également associé le look complet à une pochette blanche assortie.

L’événement, organisé par la Fondation Clooney pour la Justice, a eu lieu à la bibliothèque publique de la ville de New York, en présence de plusieurs célébrités, notamment Matt Damon et sa femme, Lucie Barroso, Anne Hathaway et Meryl Streep.

Amal est connue pour son sens du style. Juste un jour avant le gala des Albie Awards, l’avocat des droits de l’homme a été aperçu portant une robe verte sans manches au siège de l’ONU à Big Apple.

George a toujours su que sa femme avait un flair pour la mode, comme il l’avait déjà souligné lors d’une interview en 2015 avec Divertissement ce soir.

« Depuis le jour où je l’ai rencontrée, elle a toujours eu ça de façon folle… c’est excentrique, mais c’est amusant, [her] sens de la mode », le Descendance » a déclaré l’acteur au média à l’époque. «Elle enseignait à Columbia, et elle dit toujours: ‘Je veux porter cette robe.’ C’est fou. C’était plutôt fascinant à regarder, parce qu’elle a tellement bon goût.

Lorsqu’elle ne porte pas une tenue époustouflante pour une soirée, Amal porte occasionnellement des robes de cour traditionnelles, ce qui, selon George, est toujours « très impressionnant » de la voir dans laquelle.

« Je suis toujours très fière d’elle quand je la vois parler avec sa robe », a déclaré le Onze d’Océan étoile ajoutée. « C’est une jolie robe, [but] ils pourraient pimenter un peu le tout », a plaisanté George. Outre son style, George aime Amal pour la personne « incroyable » qu’elle est.

« Et elle est attentionnée », a-t-il ajouté. « Et elle se trouve aussi être l’une des personnes les plus intelligentes que j’ai jamais rencontrées. Et elle a un grand sens de l’humour. Il y a plusieurs raisons à cela.

Le couple partage deux enfants : les jumeaux Alexander et Ella. Pour la part d’Amal, la mère de deux enfants a déjà expliqué à quel point elle aime être parent de George lors d’une interview en 2022 avec Temps.

« Le mariage a été merveilleux », s’est-elle exclamée. «J’ai en mon mari un partenaire incroyablement inspirant et solidaire, et nous avons une maison remplie d’amour et de rire. … C’est une joie au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer [being a mom]. Je me sens tellement chanceuse d’avoir trouvé un grand amour dans ma vie et d’être mère – c’est ainsi que j’obtiens mon équilibre.