Tous les mariages ont besoin de travail, même celui de couple puissant Amal et George Clooney.

Bien que les parents de deux enfants semblent avoir tout compris, Amal a révélé la seule chose qu’elle promet de ne plus jamais faire pour «le bien de notre mariage».

L’avocat parlait mercredi 16 décembre pour le lancement de livre virtuel de son texte juridique de 1000 pages Le droit à un procès équitable en droit international, qu’elle a publié avec un collègue professeur Philippa Webb.

La conversation s’est tournée vers le travail acharné qu’il a fallu aux érudits pour écrire le livre, et Amal a promis qu’elle ne ferait plus jamais subir à son mari le voyage.

« Je veux également terminer en remerciant mon mari, George. Je sais que ce processus lui a semblé interminable, d’autant plus que j’étais toujours si sûre que c’était ‘la toute dernière séance de rédaction’, encore et encore », a-t-elle déclaré pendant l’entretien avec l’International Bar Association et Oxford University Press, selon Divertissement ce soir.