Amal Clooney, la honte de la CPI et la véritable menace pour Israël

Lorsque la Cour pénale internationale a eu besoin d’un haut conseiller pour justifier un mandat d’arrêt épouvantable contre Bibi Netanyahu, ses membres se sont tournés vers Amal Clooney.

L’avocate britannique ultralibérale des droits de l’homme – et épouse de George Clooney – était heureuse d’obtempérer. Dans une déclaration faisant référence à la « Palestine », elle a déclaré que Netanyahu et le chef du Hamas Yahya Sinwar étaient coupables de crimes de guerre.

Penses-y un moment.

Le Hamas assassine délibérément des civils, comme nous l’avons vu avec le massacre du 7 octobre qui a déclenché cette guerre, le plus grand bilan en une journée depuis l’Holocauste. Israël essaie au moins de minimiser les pertes civiles avec des avertissements et des tracts.

Aujourd’hui, les critiques peuvent affirmer qu’Israël a fait un usage excessif de la force, qu’il a créé une crise humanitaire et une famine à Gaza, mais le comparer à une organisation terroriste est une « parodie de justice » et une « honte », comme le dit Bibi Netanyahu. « Cela revient à créer une équivalence morale après le 11 septembre entre le président Bush et Oussama ben Laden, ou pendant la Seconde Guerre mondiale entre FDR et Hitler. »

Il est vraiment choquant qu’Amal Clooney affirme à la CPI que le Hamas et Israël sont sur le même terrain moral.

Ironiquement, George Clooney est l’une des principales célébrités de la campagne du président Biden. Il co-animera une collecte de fonds Biden-Obama le mois prochain et apparaîtra dans des publicités numériques pour la campagne. Pourtant, sa femme affirme en effet que Biden soutient un criminel de guerre.

La décision absurde de la CPI a donné à Biden une chance de réparer les tensions avec Israël. Il a immédiatement qualifié cette décision de « scandaleuse » et a déclaré qu’il n’y avait pas de génocide commis par Israël. Et il l’a fait devant la caméra. Après cela, le seul commentaire télévisé de Biden était une réponse à une question criée si laconique que les journalistes ne pouvaient pas s’entendre sur ce qu’il disait.

Néanmoins, la position du président pourrait apaiser une partie de la tension créée par sa décision de refuser à Israël les bombes de 2 000 livres, craignant qu’elles ne soient utilisées dans une invasion de Rafah, une ville très peuplée. Cela n’a pas empêché Biden d’approuver un financement militaire d’un milliard de dollars pour les Israéliens.

L’extrême gauche, y compris le parti de Biden, méprise Israël. Cette animosité a également alimenté les manifestations souvent violentes sur les campus, auxquelles Biden a mis beaucoup trop de temps à répondre.

Ceux qui se disent pro-palestiniens, qui ont occupé des bâtiments et harcelé des étudiants juifs, soutiennent essentiellement le Hamas, qui veut rayer Israël de la carte. Israël s’est volontairement retiré de Gaza il y a près de vingt ans et souhaite essentiellement se défendre, même si Netanyahu s’est fermement opposé à une solution à deux États.

Tout cela a mis Biden dans une boîte. Les libéraux d’extrême gauche sont dégoûtés par son soutien à Israël, et il est souvent accueilli par des manifestants brandissant des pancartes « Génocide Joe ». Mais toute expression de sympathie pour le nombre massif de morts à Gaza et le besoin d’aide humanitaire suscite des critiques parce qu’elle n’est pas suffisamment pro-israélienne.

Les Républicains, menés par le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, font pression pour des sanctions contre la CPI.

Cette décision absurde – mettant dans le même sac le chef de la dictature du Hamas, qui kidnappe les civils les plus jeunes et les plus âgés et utilise son propre peuple comme boucliers humains, avec le chef élu du seul État juif au monde – est la raison pour laquelle la réputation de la Cour pourrait désormais être irrémédiablement endommagée. .

Pendant ce temps, Israël a déclenché une réaction violente en attaquant un bureau de l’AP à Gaza et en emportant son équipement photographique. Un haut responsable du service de presse a déclaré : « L’Associated Press dénonce dans les termes les plus fermes les actions du gouvernement israélien visant à couper notre diffusion en direct de longue date montrant une vue sur Gaza et à saisir l’équipement d’AP.

La raison en est que l’une des chaînes diffusées appartient à Al-Jazeera, que les Israéliens ont récemment interdite en tant que façade du Hamas. Le gouvernement a ensuite restitué l’équipement de l’AP, affirmant qu’il devait étudier la question plus en profondeur.

Et dans une démarche orchestrée, la Norvège, l’Espagne et l’Irlande ont convenu de reconnaître un État palestinien, qui reste pour l’instant une fiction. Cela semblerait récompenser le Hamas pour son attaque barbare, mais c’est aussi le signe de la diminution du soutien international à Israël.

Et cela, plus que n’importe quelle décision folle de la CPI, constitue une menace pour Israël et son partenaire américain.