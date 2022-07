Amal Clooney en robe à plumes d’autruche avec George au lac de Côme : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Ancres loin! Amal Clooney et George Clooney sont la quintessence des objectifs relationnels puisqu’ils ont été aperçus amarrant un bateau pour profiter d’un dîner dans un hôtel de luxe en Italie le vendredi 15 juillet. Parlez de la vie ! Le magnifique couple est descendu d’un yacht pour se rendre au Grand Hotel Tremezzo dans leur ville natale du lac de Côme. Basculer une fabuleuse robe blanche. Amal a volé la vedette alors qu’elle tenait la main de l’acteur fringant, qui était vêtu d’un costume gris.

Plus à propos Amal Clooney

La belle avocate libano-britannique a retenu l’attention dans sa couture élégante avec un ourlet en plumes d’autruche. Elle a gardé ses tresses châtain de marque longues et lâches alors qu’elles tombaient en cascade sur ses épaules. Accessoirisée avec des créoles en diamant, une pochette en argent et des talons hauts, Amal était simplement une vision du monument historique italien. La Du crépuscule à l’aube La star, quant à elle, avait l’air plutôt pimpante dans son ensemble sophistiqué.

Le rendez-vous romantique du couple survient après une récente sortie amusante avec leurs jumeaux de 5 ans Ella et Alexandre. La famille de quatre personnes a profité d’une promenade en bateau près de leur maison sur le lac de Côme par une belle journée d’été. Ella, berçant une chemise à fleurs, tenait la main de sa mère alors que son frère Alexander arborait une chemise blanche alors qu’il s’accrochait au bras de son père. Tout le monde semblait s’amuser car ils ne pouvaient pas contenir leurs sourires pendant la journée ensoleillée.

George Clooney et Amal Alamuddin : les photos du couple

Amal et George vont de mieux en mieux depuis leur mariage en septembre 2014. Alors que les fans ont été surpris que le célibataire hollywoodien, autrefois engagé, se soit marié, ils ont été encore plus étonnés qu’il soit devenu père en 2017. Et on dirait que Goerge était juste comme pris au dépourvu ! « Écoutez, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas d’enfants. Et puis cet être humain extraordinaire est entré dans ma vie, et je suis juste tombé follement amoureux”, a-t-il déclaré. Marc Maron sur son WTF avec Marc Maron podcast en novembre 2021. “Ensuite, j’ai su dès la minute où je l’ai rencontrée que tout allait être différent.”