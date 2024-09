Amal Clooney « complète » la vie de George Clooney

George Clooney était heureux de sa vie, selon certaines sources, mais quand Amal est entrée dans sa vie, tout a changé pour le mieux.

En donnant un aperçu de son passé, la source a déclaré qu’il n’était « pas vraiment intéressé » par un lien matrimonial. « Il avait une carrière incroyable, des amis merveilleux et se sentait très épanoui. [But] une fois qu’il est tombé amoureux d’Amal, George [realized] combien il lui manquait.

Mais lorsque l’avocat des droits de l’homme est entré dans sa vie, Lier La star a réalisé ce qu’il manquait.

« George ne pensait pas qu’il rencontrerait un jour quelqu’un comme Amal. Il est complètement amoureux d’elle. Elle est très intelligente, elle sait très bien dialoguer et tout le monde l’adore. »

Dans une interview précédente, le Les loups La star a évoqué sa relation avec sa femme. « Elle fait tout le travail difficile et le travail pour obtenir son diplôme en droit, et j’essaie de le faire entendre », a-t-il déclaré. Le New York Times« Je pense que c’est un bon travail d’équipe. »

« Exposer le problème est une grande partie du processus, et nous voulons également faire partie de la solution », a ajouté Amal.

George et Amal se sont mariés en 2014. Ils ont deux enfants.