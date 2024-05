Amadou Onana et Martin Zubimendi parmi les cibles d’Arsenal

Points forts Arsenal a ciblé Amadou Onana et Martin Zubimendi alors qu’ils donnent la priorité à une signature au milieu de terrain central cet été.

Thomas Parety pourrait quitter le club alors que son contrat expire en 2025.

Fabrizio Romano a également confirmé l’intérêt d’Arsenal pour Viktor Gyokeres du Sporting Lisbonne.







Après une autre saison réussie en Premier League sous le règne de Mikel Arteta, Arsenal cherche à réorganiser son milieu de terrain cet été avec Amadou Onana d’Everton et Martin Zubimendi de la Real Sociedad parmi les principales cibles du club, selon Fabrizio Romano.

Les Gunners ont battu leur record de transfert la saison dernière en faisant venir Declan Rice pour 105 millions de livres sterling de West Ham, mais ils ont perdu Thomas Partey pendant une grande partie de la saison en raison d’une blessure qui a limité leur potentiel au milieu du parc.

Jorginho a souvent été déployé aux côtés de Rice et a impressionné, mais le retour de Partey dans l’équipe au milieu de la course au titre en Premier League a été clé et Arsenal recherche maintenant un remplaçant à plus long terme pour ancrer son milieu de terrain.





Arsenal surveille Onana et Zubimendi avant la fenêtre de transfert

Les Gunners veulent un nouveau milieu de terrain pour jouer avec Declan Rice





Deux joueurs qui ont été identifiés par la rigoureuse équipe de recrutement d’Arsenal sont Onana, qui pourrait coûter 60 millions de livres sterlinget Zubimendi, qui a un Clause libératoire de 51 millions de livres sterling, ce qui signifie qu’ils devront peut-être débourser environ 111 millions de livres sterling pour le duo. Romano a suggéré que les Gunners donneraient la priorité à un milieu de terrain cet été, en particulier avec le contrat de Partey se terminant en 2025. Arsenal pourrait chercher à tirer profit du milieu de terrain en faveur d’un remplacement à long terme.

Jorginho a récemment signé un nouveau contrat avec Arsenal, mais il est peu probable qu’il soit titulaire dans le onze titulaire d’Arteta la saison prochaine, ce qui signifie qu’il y a un poste vacant pour un nouveau milieu de terrain défensif. S’exprimant sur le Podcast ARLSRomano a exposé les priorités d’Arsenal à l’approche d’un été « chargé » pour l’équipe du nord de Londres.

Il a dit:

« Arsenal sera occupé. Je pense que ce sera un été passionnant. « Arsenal sera là car ils ont besoin d’un joueur aux positions défensives, probablement arrière gauche. « Puis un milieu de terrain, je vois Arsenal recruter un milieu de terrain important dans ce mercato d’été. Par exemple, Zubimendi est un joueur qu’ils aiment. « L’avantage pour Arsenal est qu’ils ont déjà un manager avec un projet important, donc ils connaissent les joueurs qu’ils aiment et Zubimendi en fait partie. « Onana d’Everton en fait partie. Douglas Luiz d’Aston Villa également, ce sont des joueurs qu’ils apprécient vraiment. »



Comment les statistiques d’Onana et Zubimendi par 90 minutes se comparent à celles de Partey en 2023/24 Partey Onana Zubimendi Les apparences 13 29 31 Touches 77 56.3 60,8 Réussite 89,1% 84,3% 85,7% Passes progressives 7.5 4,77 5.15 Portages progressifs 1,63 0,90 1.15 Assumer le succès 69,2% 42,3% 66,7% Plaquages 1,75 3.02 1,66 Interceptions 1,38 0,95 1,25 Récupérations de ballon 6h50 7.03 5,73





Romano : Arsenal va recruter un attaquant

Le journaliste a conseillé aux Gunners de faire un geste pour Viktor Gyokeres

Une autre tâche urgente pour l’équipe d’Arsenal est de recruter un nouvel attaquant, la forme de Gabriel Jesus étant en baisse depuis sa blessure au genou l’année dernière, tandis qu’Eddie Nketiah semble avoir été exclu par le manager espagnol.

Kai Havertz a été signé l’été dernier pour 65 millions de livres sterling en provenance de Chelsea et est en pleine forme depuis qu’il a accédé au poste de numéro neuf. L’Allemand a 12 buts, mais quand on compare ses efforts à ceux d’Erling Haaland à Manchester City, avec qui Arsenal est en compétition pour le titre de Premier League, ils sont loin de se comparer.

Havertz a son rôle dans l’équipe mais il ne s’agit pas nécessairement de mettre le ballon dans les filets, donc un nouvel attaquant est certainement envisagé pour Arsenal, a confirmé Romano, les Gunners ayant envie du leader du Sporting Lisbonne, Viktor Gyokeres.

Le joueur de 25 ans compte 27 buts en championnat en 32 matches cette saison et s’est mis sur le radar d’Arsenal.





Romano a déclaré : « Ils vont recruter un attaquant, oui. Voyons s’ils préfèrent investir sur un ailier ou un attaquant central. Je pense que Viktor Gyokeres du Sporting Lisbonne est un joueur qu’ils aiment vraiment. »

Statistiques gracieuseté de FBRefcorrect au 14/05/2024.