Amad Diallo: les Rangers signent un prêt de l’ailier de Manchester United jusqu’à la fin de la saison | Nouvelles du centre de transfert

Les Rangers ont finalisé la signature d’Amad Diallo prêté par Manchester United.

L’ailier de 19 ans rejoint les leaders de la Premiership écossaise jusqu’à la fin de la saison, un an après avoir déménagé à Old Trafford.

Diallo a été signé par Manchester United dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 37,2 millions de livres sterling avec Atalanta et a fait neuf apparitions dans toutes les compétitions, marquant un but.

United pense que cette décision sera bonne pour son développement, Diallo étant compris comme faisant partie des plans à long terme du club de Premier League.

Diallo pourrait faire ses débuts à Ross County, en direct Sports du ciel, et a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre les Rangers jusqu’à la fin de la saison.

« C’est fantastique pour moi à ce stade de ma carrière d’avoir l’opportunité de venir dans un si grand club qui est un défi sur plusieurs fronts et qui me donnera d’excellentes opportunités de me tester dans de nombreux environnements.

« J’ai hâte de m’entraîner avec mes coéquipiers pour la première fois demain et de rencontrer les fans pour la première fois à Ross County samedi. »

Après la victoire des Rangers sur Livingston, le manager Giovanni van Bronckhorst a déclaré qu'il espérait être occupé avant la date limite



Le manager, Giovanni van Bronckhorst, a ajouté : « Je suis vraiment ravi d’ajouter Amad à notre équipe pour le reste de la saison.

« C’est un joueur que je connais depuis un certain temps, et quand l’opportunité de le signer s’est présentée, nous étions très désireux de le concrétiser.

« Il ajoutera beaucoup à notre équipe et offrira encore plus de compétition aux joueurs dans les zones avant. »

L’arrivée de Diallo fait suite à la nouvelle que l’ailier Ianis Hagi manquera le reste de la saison après avoir subi une opération au genou à Londres.

Qui est Amad Diallo ?

Image:

Diallo a fait neuf apparitions pour Manchester United et a marqué en Ligue Europa



Diallo est né en Côte d’Ivoire, avant de déménager en Italie vers l’âge de 10 ans, rejoignant l’Atalanta en 2015.

Le jeune a fait ses débuts pour l’Atalanta en 2019, devenant le plus jeune joueur – à 17 ans et 109 jours – à marquer lors de ses débuts en Serie A lors de leur raclée 7-1 contre l’Udinese.

En conséquence, l’Ivoirien s’est rendu avec l’équipe de l’Atalanta à Lisbonne pour sa défaite en quart de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Le joueur a tellement impressionné à l’entraînement que Papu Gomez l’a comparé à un certain Lionel Messi.

« Il y a des défenseurs dans l’équipe première qui ne peuvent parfois pas l’arrêter. Pour l’arrêter à l’entraînement, il faut lui donner un coup de pied ! Il joue comme Messi », a déclaré le capitaine de l’Atalanta avant que Diallo ne déménage à United.

Diallo a fait ses débuts à Manchester United lors d’une victoire 4-0 contre la Real Sociedad en Ligue Europa en février dernier avant de marquer son premier but pour le club contre l’AC Milan dans la même compétition quelques semaines plus tard.

Qu’est-ce que Diallo apportera aux Rangers ?

Dan Sansom de Sky Sports :

« L’un des jeunes espoirs les plus excitants du jeu », c’est ainsi qu’Ole Gunnar Solskjaer a décrit Diallo après l’avoir signé pour Manchester United l’année dernière.

Le joueur de 19 ans n’avait peut-être pas beaucoup d’expérience en équipe première avant de déménager à Old Trafford, mais il a rapidement fait forte impression.

Opérant depuis les deux ailes ou dans le rôle de n°10, Diallo apportera polyvalence et énergie à l’équipe de Giovanni van Bronckhorst.

Du pied gauche, il est plus à l’aise de couper depuis la droite, mais sa capacité à jouer à plusieurs postes dans le dernier tiers est l’un de ses attributs les plus remarquables.

À seulement 5 pieds 8 pouces, sa taille n’est pas un obstacle. L’international ivoirien possède une force importante sur le ballon et un centre de gravité bas, ainsi qu’une capacité de dribble impressionnante et un œil pour la bonne passe.

Diallo est brut, mais son intrépidité et son enthousiasme pourraient être la clé alors que les Rangers poursuivent un deuxième titre consécutif en Premiership écossaise.

