Amaan Sandhu, premier basketteur masculin indien à s’engager dans la division 1 de la NCAA College

Le basketteur indien adolescent Amaan Sandhu est entré dans l’histoire en devenant le premier basketteur indien masculin à s’engager dans un collège de la division 1 de la NCAA. Sandhu, ancien élève de la NBA Academy India, s’est engagé à l’Université de Monmouth à West Long Beach, New Jersey avant la saison 2022-23.

Sandhu, originaire de Mohali, au Pendjab, est la troisième joueuse au total de la NBA Academy India à obtenir une bourse de basketball de Division I, rejoignant Sanjana Ramesh au nord de l’Arizona et Harsimran Kaur à San Diego du côté féminin.

« Nous sommes ravis d’ajouter Amaan à notre programme. Son parcours pour arriver là où il est maintenant est incroyable et nous sommes heureux qu’il ait choisi de venir avec nous. Être l’un des premiers joueurs nés en Inde à avoir obtenu une bourse de basketball masculin de Division I est important pour Amaan et sa famille et nous avons hâte de travailler avec lui », a déclaré King Rice, entraîneur-chef de l’Université de Monmouth. Équipe de basketball.

Sandhu a été repéré dans le cadre du programme ACG-NBA Jump dans le cadre des perspectives inaugurales de la NBA Academy India en mai 2017. Il a été inscrit à l’Académie jusqu’à ce qu’il rejoigne la First Love Christian Academy à l’automne 2020.

Pendant son séjour à First Love, Sandhu a affiché 12,2 points par match et 8,1 rebonds par match pour accompagner près de deux passes décisives. Il était un tireur à trois points à 35% et à 62,1% du terrain tout en convertissant 74,9% de la ligne des lancers francs.

Pendant le mandat de Sandhu à l’Académie, il a participé à trois camps Basketball Without Borders (BWB), dont BWB Asia 2018 en Inde, BWB Asia 2019 à Tokyo et BWB Global Camp 2020 à Chicago pendant le NBA All-Star Weekend. Il a représenté la NBA Academy India aux matchs de la NBA Academy 2018 à Canberra, en Australie.

En avril 2019, Sandhu a participé à l’ événement Next Generation Sunday de la NCAA au Final Four , où il a participé à des sessions de compétences de vie et a participé à des concours d’exhibition contre des joueurs du monde entier.

En 2019, Sandhu a joué avec l’équipe nationale senior masculine indienne aux Jeux d’Asie du Sud, ce qui lui a valu une médaille d’or. Il était également membre de l’équipe nationale indienne 2020 lors des éliminatoires de la FIBA ​​​​Asie.

Sandhu rejoint les Monmouth Hawks en position centrale, à 7’0″. Il jouera au basketball D-1 NCAA dans la Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC).

