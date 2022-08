Amaal Mallik se compare lui-même et son frère Armaan Malik à BTS; parle de l’industrie de la musique occidentale vs indienne

Amaal Mallik sur l’industrie de la musique occidentale contre indienne : Amaal Mallik est une chanteuse, directrice musicale, compositrice et productrice de musique de Bollywood. Il est le fils aîné du producteur de musique Daboo Malik. Il a commencé sa carrière avec le film Jai Ho de Salman Khan en 2014. Il a composé trois chansons pour le film. Après cela, il a composé la chanson pour Sonam Kapoor, “Naina”. Récemment, Amaal Mallik a parlé de sa prochaine chanson, Sun Lo Zara. En dehors de cela, il a également parlé de l’industrie de la musique occidentale et a fait la promotion de sa prochaine chanson. Il a déclaré: “Les jeunes suivent BTS, Ed Sheeran et des chanteurs indiens comme mon frère Armaan Malik. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur la prochaine chanson d’Amaal Mallik.