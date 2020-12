Le chanteur Amaal Mallik estime que les musiciens et les paroliers devraient se voir accorder le droit légal de leurs œuvres, ce qu’ils méritent.

Interrogé sur les changements qu’il souhaite voir dans l’industrie de la musique, Amaal a déclaré à IANS: « Sur le plan plus technique, j’aimerais entendre et créer quelque chose de plus organique. Je vois une tendance ces derniers temps vers les sons créés artificiellement, qui sont également incroyables, mais Je pense qu’il devrait être complété par quelque chose de plus. Ma musique de film dans «Saina» et mon single «Tu mera nahi» aideront à prouver que des musiciens en direct et de la musique produite numériquement peuvent aller de pair et créer une partition ou une chanson commercialement hybride qui peut gagner à la fois les charts et les cœurs. «

« J’espère aussi que les droits légaux que nous méritons les musiciens et paroliers nous seront accordés. Je suppose que ce dernier suivra son propre cours et que nous devrons attendre de voir ce qui se passera ensuite », at-il ajouté.

Le mois dernier, Amaal s’est aventuré dans l’espace musical inexploré avec sa première chanson pop, « Tu mera nahi ». C’est un numéro déchirant qu’il a composé et chanté, sur des paroles de Rashmi Virag. Jusqu’à présent, il a plus de 17 millions de vues sur YouTube.

Amaal a fait ses débuts en tant que compositeur au début de la vingtaine avec le film de 2014 « Jai Ho ». Il est connu pour avoir composé des hit-parades comme « Sooraj dooba hai », « Main hoon hero tera » et « Naina ». Dans le monde du cinéma, il a chanté des numéros comme « O Khuda », « Gulabi 2.0 » et « Aashiq surrender hua ».