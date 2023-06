Ama Ata Aidoo, écrivaine ghanéenne qui racontait des histoires de femmes, décède à 81 ans

Ama Ata Aidoo, dramaturge et auteure ghanéenne qui est devenue l’une des principales voix littéraires d’Afrique, explorant la société ouest-africaine à travers les yeux des femmes et les fantômes du passé tels que la domination coloniale et l’esclavage, est décédée le 31 mai à 81 ans. Une déclaration de famille a annoncé le décès mais n’a fourni aucun détail supplémentaire.

La carrière de Mme Aidoo comprenait des séjours dans le milieu universitaire aux États-Unis et la vie politique dans son pays en tant que secrétaire à l’éducation du Ghana au début des années 1980. Les expériences ont contribué à façonner certains des personnages et des luttes sur plus d’une douzaine de romans, pièces de théâtre, nouvelles et volumes de poésie. Pourtant, elle a déclaré que son travail, à la base, était une extension des traditions de narration orale utilisées par les femmes africaines pour transmettre les traditions et la sagesse collective.

« Les femmes africaines étaient des féministes bien avant le féminisme », a déclaré Mme Aidoo.

Elle a travaillé comme une anthropologue culturelle, passant au crible les couches de l’histoire – souvent en proie à l’oppression et à l’exploitation – au Ghana et dans d’autres parties de l’Afrique de l’Ouest. Presque toutes ses figures centrales étaient des femmes essayant de changer leur vie mais faisant face à des défis imposés par des hommes ou des forces culturelles plus grandes qu’elles-mêmes.

Dans la première pièce de Mme Aidoo, « Le dilemme d’un fantôme » (1964), un étudiant ghanéen rentre chez lui avec sa femme américaine, une femme noire aux prises avec un nouveau mode de vie, le poids historique de la traite des esclaves et son ascendance. , et la confusion de l’ère post-coloniale.

« Changements: une histoire d’amour », un 1991 roman qui a remporté le Prix des écrivains du Commonwealth pour le meilleur livre d’Afrique, parlait d’une femme qui divorce après avoir subi un « viol conjugal » et devient ensuite malheureusement l’une des épouses d’un homme d’affaires musulman.

Dans son roman semi-autobiographique de 1977, « Our Sister Killjoy », Mme Aidoo visait les valeurs occidentales à travers le racisme et l’aliénation ressentis par un étudiant ghanéen en Grande-Bretagne et en Allemagne. Mme Aidoo a qualifié la Bavière de « cœur des ténèbres », reprenant le titre du roman de Joseph Conrad se déroulant en Afrique.

« Depuis que nous vous avons rencontré il y a 500 ans, regardez-nous maintenant », a-t-elle déclaré dans une interview en 1987 tout en discutant de la main lourde de l’Europe en Afrique. « Nous avons tout donné, vous prenez encore. Je veux dire où serait tout le monde occidental sans nous les Africains ? Notre cacao, bois, or, diamant, platine.

« Tout ce que vous avez, c’est nous », a-t-elle ajouté. « Je ne le dis pas. C’est un fait. Et en échange de tout cela, qu’avons-nous ? Rien. » (Une partie de ses commentaires a été utilisée dans une chanson de 2020, « Monsters You Made », de l’artiste nigérian Burna Boy.)

Mme Aidoo a été largement décrite comme l’une des féministes les plus en vue d’Afrique. Elle a essayé de clarifier ses objectifs. Le féminisme, a-t-elle dit, était une « idéologie, comme le socialisme ou le panafricanisme » qu’elle soutenait mais qu’elle jugeait trop générale. Mme Aidoo a vu sa mission comme essayant de changer le récit autour des femmes africaines.

Elle s’est offusquée de ce qu’elle a appelé les stéréotypes occidentaux de la « misérable opprimée » en Afrique – des femmes considérées comme incapables de prendre le contrôle de leur propre vie et de leur avenir.

« Quand les gens me demandent de temps à autre si je suis féministe, non seulement je réponds oui, mais j’insiste pour que chaque femme et chaque homme soit féministe », a déclaré Mme Aidoo lors d’une conférence sur les femmes africaines. en 1998, « surtout s’ils croient que les Africains devraient prendre en charge la terre africaine, la richesse africaine, les vies africaines et le fardeau du développement africain ».

Un moment décisif pour elle est survenu à l’âge de 15 ans. Un enseignant lui a demandé quel type de carrière elle envisageait. « Sans savoir pourquoi ni même comment, j’ai répondu que je voulais être poète », se souvient-elle.

Quatre ans plus tard, elle remporte un concours de nouvelles et est éblouie en voyant son nom imprimé. Elle s’est achetée une nouvelle paire de chaussures avec l’argent du prix.

« J’avais articulé un rêve… c’était une affirmation majeure pour moi en tant qu’écrivain », a-t-elle écrit plus tard.

« Longue lignée de combattants »

Ama Ata Aidoo est née le 23 mars 1942 à Abeadzi Kyiakor dans une région centrale de ce qui était connu en Occident sous le nom de Gold Coast, nom colonial de la région. Son frère jumeau s’appelait Kwame Ata.

Leur père était un chef local du peuple Fante et était un fervent partisan de l’éducation, construisant la première école du village. Elle s’est qualifiée de « longue lignée de combattants », citant souvent l’emprisonnement et la torture de son grand-père par les autorités coloniales britanniques.

Mme Aidoo, qui pendant un certain temps dans sa jeunesse s’appelait Christina, a obtenu un diplôme d’anglais de l’Université du Ghana en 1964, sept ans après l’indépendance du Ghana. Mme Aidoo a reçu une bourse d’écriture créative de deux ans à l’Université de Stanford, puis est retournée au Ghana en 1970 pour commencer un mandat de 12 ans en tant que chargée de cours à l’Université de Cape Coast.

Sa deuxième pièce, « Anowa », qui a fait ses débuts en 1970, a abordé les questions de la traite indigène des esclaves en Afrique au XIXe siècle à travers la vie d’une femme africaine dont le mari devient esclavagiste. La vie du couple se termine en tragédie.

Après un coup d’État au Ghana à la fin de 1981 par un officier militaire, Jerry Rawlings, le nouveau gouvernement a accordé une attention particulière aux arts. Mme Aidoo a pris le poste de secrétaire à l’éducation en janvier 1982, affirmant qu’elle pensait que « l’accès direct au pouvoir de l’État » lui donnerait la possibilité d’élargir les options d’éducation, en particulier pour les filles. Frustrée par la lenteur des réformes, elle a écrit sa lettre de démission après 18 mois en poste.

Elle est partie pour le Zimbabwe en 1983, travaillant sur des programmes d’études pour le ministère de l’éducation du pays. Pendant son séjour dans la capitale, Harare, elle a écrit un recueil de poèmes, « Someone talking to sometime » (1985), et un livre pour enfants, « The Eagle and the Chickens and Other Stories » en 1986.

Elle a été écrivain en résidence à l’Université de Richmond en 1989 et a été professeure invitée au département d’études africaines de l’Université Brown de 2003 à 2010. En 2000, elle a fondé le Fondation Mbaasem au Ghana pour soutenir les écrivaines africaines.

« Je me suis toujours sentie mal à l’aise de vivre à l’étranger : le racisme, le froid, le temps, la nourriture, les gens », a-t-elle déclaré dans une interview de 2003 publiée par l’Université d’Alicante en Espagne. « J’ai aussi ressenti une sorte de sentiment de culpabilité patriotique. Quelque chose comme, Oh, mon cher! Regardez tous les problèmes que nous avons à la maison. Qu’est ce que je fais ici? »

Les survivants comprennent une fille. Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

En 2014, on a demandé à Mme Aidoo dans l’émission « HARDtalk » de la BBC si elle considérait ses personnages féminins comme une forme d’activisme littéraire.