AMA 2022: nomination de Taylor Swift, animation de Wayne Brady, performance de Carrie Underwood et quoi d’autre à savoir

Les American Music Awards sont arrivés.

En tant que l’une des remises de prix entièrement décidées par les votes des fans, les AMA Awards donneront certainement aux téléspectateurs ce qu’ils veulent et plus encore. Avec un nouvel animateur sur scène, des artistes incroyables alignés, des nominés record et des hommages touchants, le spectacle de cette année est sûr de livrer.

Voici ce qu’il faut savoir sur les AMA Awards 2022.

Où regarder

Les AMA seront diffusées sur ABC dimanche à 20 h HE et seront disponibles en streaming le lendemain sur Hulu.

Héberger

Le comédien Wayne Brady, animateur de l’émission de cette année, n’est pas étranger à ce rôle puisqu’il a dirigé le jeu télévisé populaire “Let’s Make a Deal” depuis 2009. Il a également animé son propre talk-show de variétés, “The Wayne Brady Show”, pendant deux saisons.

Brady est également bien connu pour son travail sur “Whose Line Is it Anyway?” une série comique d’improvisation pour laquelle il a remporté cinq Emmys. En espérant que le spectacle de cette année comprenne de grands moments non scénarisés.

“Je suis ravi et honoré d’accueillir les AMA de cette année”, a déclaré Brady dans un communiqué après l’annonce de son intention d’organiser. “En tant que musicien et mélomane, c’est incroyable de faire partie d’une soirée où les fans de musique font entendre leur voix. C’est un grand spectacle, alors j’apporte tout… le drôle, la musique et les mouvements.”

Nominés

Bad Bunny est le leader des nominations avec un total de huit nominations. Bad Bunny est nominé pour l’artiste de l’année, l’artiste en tournée, le clip vidéo, l’album pop pour “Un Verano Sin Ti”, l’artiste masculin latin et la chanson latine pour “Me Porto Bonito”.

Après Bad Bunny avec six nominations, on retrouve Beyoncé, Taylor Swift et Drake, qui sont tous nominés pour l’artiste de l’année, aux côtés d’Adele, Harry Styles et The Weeknd. Imagine Dragons et Måneskin arrivent en troisième position avec cinq nominations chacun, ce qui en fait les groupes les plus nominés au salon de cette année.

Les nominés pour la première fois cette année incluent Anitta, Latto, Tems et Jack Harlow, qui sont nominés pour huit prix parmi eux.

Swift détient déjà le titre d’artiste la plus nominée de l’histoire de l’AMA et pourrait battre son propre record du plus grand nombre de victoires pour l’artiste de l’année lors de l’émission de dimanche. Elle est également nominée pour le clip de “All Too Well: The Short Film”, l’artiste pop féminine, l’album pop de “Red (Taylor’s Version)” et l’artiste country féminine.

Interprètes

Le spectacle de cette année a une gamme empilée d’artistes avec des musiciens nouveaux et vétérans.

Fraîchement sortie de sa performance aux CMA Awards, Carrie Underwood montera sur scène avec les nominés pour la première fois Anitta et Tems, qui monteront sur la scène AMA pour la première fois.

D’autres artistes se produisant dimanche soir incluent Imagine Dragons, JID, Wizkid, Yola, GloRilla, Dove Cameron, Lil Baby et Bebe Rexha avec David Guetta.

Dimanche soir également, P!NK interprétera son nouveau single et un hommage à la regrettée Olivia Newton-John, décédée plus tôt cette année après une bataille contre le cancer du sein. Tout au long de sa carrière, Newton-John a remporté 10 AMA et est une personne admirée par P!NK.

“Je l’ai rencontrée peut-être trois fois – et c’était un ange absolu”, a écrit la pop star sur Instagram lorsque la nouvelle de la mort de Newton-John a éclaté. “L’un des êtres humains les plus adorables, les plus gentils et les plus lumineux que j’aie jamais rencontrés. La gentillesse personnifiée. Puisse-t-elle reposer en paix et que sa famille soit tenue dans l’amour et la lumière pendant cette période difficile.”

Prix ​​​​de l’icône

L’Icon Award de cette année sera remis à Lionel Richie. Le prix a été présenté à la remise des prix en 2013 et a été créé pour honorer les artistes qui ont eu un impact profond sur l’industrie de la musique dans le monde entier.

Richie est devenu célèbre dans les années 1970 en tant que chanteur principal des Commodores, écrivant de nombreux tubes pour le groupe avant de lancer sa carrière solo en 1982 avec son premier album et de poursuivre avec son deuxième album un an plus tard. Son deuxième album, “Can’t Slow Down”, a atteint la première place du classement Billboard 200 et a présenté les tubes “Hello” et “All Night Long”.

Tout au long de sa carrière, Richie a remporté quatre Grammy Awards, un Academy Award et un Golden Globe Award et a également été intronisé au Black Music & Entertainment Walk of Fame et au Rock & Roll Hall of Fame en 2022. Ayant vendu plus de 100 millions de disques dans le monde , Richie est considéré comme l’un des artistes les plus vendus au monde de tous les temps.

Les plus grands succès de la chanteuse incluent “Endless Love” avec Diana Ross, “Stuck on You”, “Say You, Say Me” et “Dancing on the Ceiling”.