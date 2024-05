Alzheimer sans symptômes : percer le mystère

Chacun vit le vieillissement à sa manière, des facteurs tels que la génétique, le mode de vie et l’environnement jouant un rôle dans ce processus. Certains individus atteignent 90, voire 100 ans, en bonne santé, sans médicaments ni maladie cérébrale. Mais comment ces individus maintiennent-ils leur santé en vieillissant ?

Luuk de Vries du groupe de Joost Verhaagen et ses collègues Dick Swaab et Inge Huitinga ont examiné les cerveaux de la banque de cerveaux néerlandaise. La banque de cerveaux des Pays-Bas stocke les tissus cérébraux de plus de 5 000 donneurs de cerveau décédés atteints d’un large éventail de maladies cérébrales différentes. Ce qui rend la banque de cerveaux néerlandaise si unique, c’est qu’en plus des tissus stockés avec des diagnostics neuropathologiques très précis, elle conserve également les antécédents médicaux documentés et l’évolution détaillée de la maladie avec les symptômes de chaque donneur.

Groupe résilient

L’équipe a trouvé un sous-groupe de personnes qui avaient Alzheimer processus pathologiques dans leur cerveau, mais n’ont présenté aucun symptôme clinique de leur vivant. Un groupe dit « résilient ». Mais comment est-il possible qu’ils n’aient ressenti aucun symptôme alors que d’autres en ont ressenti ?

« Ce qui se passe chez ces personnes au niveau moléculaire et cellulaire n’est pas encore clair », a expliqué de Vries. « Nous avons donc recherché dans la banque de cerveaux des donneurs présentant des anomalies du tissu cérébral et ne présentant pas de déclin cognitif. Sur l’ensemble des donneurs, nous en avons trouvé 12, c’est donc assez rare. Nous pensons que la génétique et le mode de vie jouent un rôle important dans la résilience, mais le mécanisme exact est encore inconnu. »

Continuez à vous mettre au défi

« Faire de l’exercice ou être actif sur le plan cognitif et avoir de nombreux contacts sociaux peuvent aider à retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Il a également été récemment découvert que ceux qui reçoivent beaucoup de stimuli cognitifs, par exemple dans le cadre d’un travail complexe, peuvent développer davantage la pathologie d’Alzheimer avant de développer des symptômes. Si nous pouvons trouver la base moléculaire de la résilience, nous disposerons alors de nouveaux points de départ pour le développement de médicaments qui pourraient activer les processus liés à la résilience chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Groupe Alzheimer versus groupe résilient

« Lorsque nous avons examiné l’expression des gènes, nous avons constaté qu’un certain nombre de processus étaient modifiés dans le groupe résilient », a déclaré de Vries. « Tout d’abord, les astrocytes semblaient produire davantage de métallothionéine antioxydante. Les astrocytes sont comme des éboueurs et jouent un rôle protecteur pour le cerveau. Les astrocytes demandent souvent également de l’aide aux microglies, mais comme ils peuvent être très agressifs, ils aggravent parfois l’inflammation. Dans le groupe résilient, une voie microgliale souvent liée à la maladie d’Alzheimer semble être moins active.

En outre, nous avons constaté que la « réponse protéique non pliée », une réaction dans les cellules cérébrales qui élimine automatiquement une protéine toxique mal repliée, était affectée chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, mais était relativement normale chez les individus résilients. Enfin, nous avons trouvé des indicateurs indiquant qu’il pourrait également y avoir davantage de mitochondries dans les cellules cérébrales des individus résilients, ce qui garantirait une meilleure production d’énergie.

Mais que signifient ces différences dans les processus ? Et y a-t-il une cause ou un effet ?

« Il reste difficile de déterminer à partir de données humaines quel processus déclenche le processus pathologique. Vous ne pouvez le démontrer qu’en modifiant quelque chose dans des cellules ou des modèles animaux et en voyant ce qui se passe ensuite. C’est la première chose que nous devons faire maintenant.

