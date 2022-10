Alyssa Scott enceinte du 12e bébé de Nick Scott

Nick Cannon sera bientôt papa d’une douzaine d’enfants, Alyssa Scott attendant un autre enfant suite à la perte de leur fils Zen l’année dernière.

Alyssa Scott attend son troisième bébé, deuxième enfant avec Nick Cannon

Les dernières nouvelles sur les bébés sont arrivées le 26 octobre via le compte Instagram d’Alyssa Scott. Scott a partagé sa bosse épanouie sur une photo d’elle et de sa fille de 4 ans, Zeela, révélant qu’elle est enceinte du troisième bébé, près d’un an après la mort d’elle et du fils de Nick Cannon, Zen.

“Avec toi à mes côtés… 🤍”, a écrit le mannequin.

Scott a donné naissance à Zen, le septième enfant de Cannon, en juin 2021. Malheureusement, bébé Zen a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en août dernier et il est décédé en décembre de la même année.

Bien que Scott n’ait pas mentionné Nick dans son message, Entertainment Tonight a confirmé que Cannon est le père de l’enfant qu’elle attend.

Scott, 29 ans, avait précédemment publié une photo berçant une petite bosse en mai dans le cadre d’un carrousel commémorant la fête des mères.

“Aujourd’hui, je suis reconnaissante d’avoir pu décrocher le téléphone et entendre la voix de ma mère et de ma grand-mère sur l’autre ligne”, a-t-elle légendé sa part. “Je suis reconnaissante pour ma fille qui me tient la main pendant ces vacances. Je le pense quand je dis que mon cœur est avec chaque femme et chaque mère aujourd’hui. Aimer.”

Le message comprenait également une vidéo de sa fille Zeela s’exclamant: “Nous avons aussi un bébé – Zen!”. Une dernière photo a partagé une photo de Zeela embrassant et berçant un Zen nouveau-né dans son lange.

À l’époque, il n’était pas clair si la photo de la bosse était actuelle ou d’une grossesse précédente.

Cette année, lors de ce qui aurait été son premier anniversaire, Alyssa et Nick ont ​​célébré la mémoire de Zen avec une cérémonie d’illumination qui a également servi de lancement à une fondation contre le cancer pédiatrique appelée Zen’s Light.

Félicitations à Nick et Alyssa! Bénédictions sur cette belle nouvelle. Nous prions pour un voyage sain et sûr pour leur petit.

Cannon a accueilli 10 enfants jusqu’à présent; les jumeaux Moroccan et Monroe, 11 ans, avec Mariah Carey, son fils Golden, 5 ans, sa fille Powerful, 1 et son fils Rise, 1 mois, avec Brittany Bell. Il a également récemment accueilli son fils de 4 mois, Legendary, avec Brie Tiesi en juin et sa fille de 1 mois, Onyx, avec Lanisha Cole en septembre. Zen est né le 23 juin 2021, le même mois que les fils jumeaux de Cannon avec Abby De La Rosa Zion et Zillion. De La Rosa attend également actuellement un enfant avec Cannon.