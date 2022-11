Alyssa Scott confirme que Nick Cannon est le père de son petit pain au four

Alyssa Scott accueille un autre enfant dans le monde, et après des semaines de mystère, elle a finalement confirmé que le père est (roulement de tambour redondant s’il vous plaît)… Nick Cannon !

La Wild ‘N Out Le créateur poursuit sa tentative de donner naissance à une génération entière complètement par lui-même, attendant maintenant son onzième bébé, son deuxième avec le mannequin Alyssa Scott. Cannon et Scott partagent leur fils Zen, décédé à l’âge de 5 mois en décembre 2021.

Alyssa a confirmé la nouvelle jeudi lorsqu’elle a partagé une série de photos de maternité avec l’acteur, dans lesquelles les deux sont nus dans une baignoire alors que Cannon berce son baby bump. Alors que les fans savaient déjà que le mannequin attendait un autre enfant grâce à une annonce le mois dernier, c’était la première fois qu’elle confirmait que Nick était le père.

En raison de sa formulation, beaucoup de gens pensent qu’elle pourrait même avoir des jumeaux. De plus, lorsque vous considérez les surnoms non conventionnels que Cannon a choisis pour d’autres enfants, cette légende pourrait également servir d’annonce de nom.

Le fils de Scott et Cannon, Zen, est décédé en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Nick a annoncé la mort de son fils lors de son talk-show, révélant que le cancer du nourrisson avait été découvert trois mois auparavant par son médecin.

En plus de Zen et de son chignon au four avec Scott, Cannon partage également ses fils Rise Messiah, 6 semaines, et Golden Sagon, 6 ans, ainsi que sa fille Powerful Queen, 22 mois, avec le mannequin Brittany Bell. Il est également papa de jumeaux Zion et Zillion, 16 mois, avec Abby De La Rosa – qui attend actuellement son troisième bébé – les jumeaux Monroe et Moroccan, 11 ans, avec son ex-femme Mariah Carey, son fils Legendary Love, 3 mois, avec le mannequin Bre Tiesi, et a récemment accueilli sa fille Onyx Ice Cole avec l’ancien Le prix est juste modèle LaNisha Cole.