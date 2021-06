Alyssa Milano révèle qu’elle pourrait se présenter à la Chambre en 2024 et faire une pause dans sa carrière d’actrice

L’ACTRICE Alyssa Milano dit qu’elle envisage d’échanger à Hollywood pour Washington DC alors qu’elle pèse une course au Congrès en 2024.

La star de Charmed, âgée de 48 ans, a déclaré à The Hill qu’elle « envisageait » sérieusement de se présenter à la Chambre du 4e arrondissement de Californie pour renverser le représentant du GOP Tom McClintock.

La star de Charmed, 48 ans, a déclaré à The Hill qu’elle « envisageait » sérieusement de se présenter à la Chambre dans le 4e arrondissement de Californie Crédit : Getty

« Je partage mon temps entre Truckee, en Californie, et Bell Canyon, en Californie, et les républicains ont essentiellement un bras fort là-bas dans le 4e arrondissement », a-t-elle déclaré mardi à ITK.

McClintock a obtenu sa réélection dans le 4e district l’année dernière, recueillant 56 pour cent des voix. Le titulaire occupe son siège depuis 2009.

Le président de l’époque, Donald Trump, a battu le président actuel Joe Biden dans le district de neuf points lors des élections de 2020.

« J’aimerais peut-être envisager de retourner ce siège en bleu », a déclaré Milano.

«Il va falloir quelqu’un avec, je pense, une reconnaissance de nom et des poches profondes pour pouvoir se présenter contre McClintock, et donc j’y pense.

L’alun de Melrose Place a poursuivi: « Je recueille essentiellement des informations en ce moment, je parle à différents consultants, je parle à la communauté. »

L’actrice Alyssa Milano s’adresse aux médias lors de l’audience du Comité judiciaire du Sénat sur la nomination du candidat à la Cour suprême des États-Unis Brett Kavanaugh Crédit : AFP

Milano s’apprête à renverser le titulaire Tom McClintock, qui occupe son siège à la maison depuis 2009 Crédit : Getty

Milano, un militant de la justice sociale, a longtemps vanté sa candidature Crédit : Getty

Milano, qui doit jouer dans un redémarrage de Who’s the Boss, dit qu’elle prendra sa décision après les élections de mi-mandat de 2022.

« Évidemment, je ne peux pas faire les deux en même temps », a-t-elle déclaré à propos de sa carrière d’actrice et de ses ambitions politiques.

Milano, une militante de la justice sociale, a longtemps vanté sa candidature, admettant en 2018 que se plonger dans l’arène politique faisait partie de son « plan décennal ».

L’année suivante, elle a déclaré qu’une candidature à un poste était « une chose à laquelle je pense ».

La mère de deux enfants a même taquiné plus de 3,6 millions de followers le mois dernier qu’elle tentait de renverser le titulaire McClintock.

« Le membre du Congrès McClintock était l’un des 63 républicains à s’opposer au projet de loi sur les crimes haineux en Asie. C’est mon membre du Congrès. Dois-je me présenter contre lui ? elle a demandé.

Le membre du Congrès McClintock était l’un des 63 républicains à s’opposer au projet de loi sur les crimes haineux asiatiques. C’est mon député. Dois-je courir contre lui ? 🧐 – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 20 mai 2021

Milano n’est pas non plus étranger à Washington, ayant rejoint un rassemblement à DC en 2018 pour protester contre la confirmation de Brett Kavanaugh devant le banc de la Cour suprême.

L’année suivante, en 2019, elle a témoigné lors d’une audience parallèle au Rayburn House Office Building pour plaider en faveur de l’adoption de l’amendement sur l’égalité des droits.

Et mardi, elle a rejoint la star de Seinfeld Jason Alexander dans une délégation virtuelle pour exhorter les législateurs à poursuivre le financement fédéral du National Endowment for the Arts.

« Ma carrière dans les arts a changé la vie de ma famille, nous sortant des difficultés cycliques », a-t-elle déclaré. Les arts « ont un moyen de permettre aux gens de se libérer des cycles de violence et de pauvreté ».

Elle a ajouté: « Quand nous parlons de déplacer notre culture vers un endroit plus sûr et plus équitable, il n’y a vraiment rien qui puisse faire ça comme les arts. »

Milano, qui doit jouer dans un redémarrage de Who’s the Boss, dit qu’elle prendra sa décision après les élections de mi-mandat de 2022 Crédit : Getty

Milano, qui était fortement impliqué dans le mouvement #MeToo, a soutenu Biden lors des élections de 2020 et a déclaré à The Hill qu’elle pensait qu’il avait fait du « très bon travail » jusqu’à présent.

« Je pense qu’il reste évidemment beaucoup à faire, en particulier la prévention de la violence armée », a-t-elle déclaré, ajoutant que le président devrait aider les démocrates du Congrès dans leurs efforts pour augmenter le nombre de juges à la Cour suprême.

Elle a également exhorté Biden à adopter un vaste projet de loi sur la réforme électorale appelé Fort the People Act, qui cherche à étendre les droits de vote, à modifier les lois sur le financement des campagnes électorales pour réduire l’influence de l’argent en politique, à limiter le gerrymandering partisan et à créer de nouvelles règles d’éthique pour le gouvernement fédéral. supports de bureau.

« Je suis militante depuis l’âge de 15 ans », a-t-elle déclaré. « Les premières photos de moi à la Maison Blanche sont avec Nancy Reagan. Je suis là depuis très longtemps. »

S’adressant à ses collègues d’Hollywood qui recherchent des candidats politiques – dont Matthew McConaughey et Caitlyn Jenner – elle a ajouté: « J’espère qu’ils se mettront au travail avant de tenter d’occuper un poste. »