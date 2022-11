Alyssa Milano fustigée par les conservateurs, Elon Musk après avoir échangé Tesla contre Volkswagen : « Fondée par les nazis »

L’actrice Alyssa Milano a été fustigée sur Twitter, notamment par le PDG de Tesla, Elon Musk, après avoir déclaré qu’elle avait “rendu” sa Tesla et l’avait remplacée par une Volkswagen.

“J’ai rendu ma Tesla”, a déclaré Milano, un éminent partisan des démocrates sur Twitter, posté samedi. “J’ai acheté la VW ev. J’adore ça. Je ne sais pas comment les annonceurs peuvent acheter de l’espace sur Twitter. Les produits d’une entreprise cotée en bourse poussés dans l’alignement de la haine et de la suprématie blanche ne semblent pas être un modèle commercial gagnant.”

Les utilisateurs de Twitter, dont beaucoup sont conservateurs, ont critiqué Milano à propos du tweet, nombre d’entre eux soulignant les liens de Volkswagen avec le parti nazi au début de sa création.

“Volkswagen a été littéralement fondée par les nazis et Hitler”, ont déclaré les commentateurs politiques conservateurs The Hodge Twins, ce qui a valu un emoji qui pleure de rire et un emoji “100” du PDG de Tesla, Elon Musk, qui a récemment acheté Twitter.

« Attendez de savoir qui a fondé Volkswagen ! Posté par le stratège politique Pete D’Abrosca.

“Lulz”, a tweeté le Parti libertaire du New Hampshire avec des références aux débuts de Volkswagen en tant qu’entreprise automobile parrainée par l’État pendant le règne d’Hitler en Allemagne.

Les représentants d’Alyssa Milano n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Le tweet de Milano a suggéré qu’elle avait trouvé un moyen de rendre sa Tesla en réponse au récent achat de Twitter par Musk et à la controverse qui a entouré sa décision de ramener des comptes qui avaient été supprimés pour violation des conditions de service de l’entreprise, y compris l’ancien président Donald. celui de Trump.

“Les gens ont parlé”, a tweeté Musk après qu’un sondage qu’il a publié sur Twitter a montré que la majorité des personnes interrogées souhaitaient que l’ancien président revienne sur la plateforme. “Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei.”