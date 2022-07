Alyssa Milano fait le point sur la suite de “Who’s the Boss”: “C’est cool de boucler la boucle”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alyssa Milano a donné aux fans ce qu’ils demandaient, avec une mise à jour sur le redémarrage très attendu de “Who’s the Boss”.

Fox News Digital a rencontré Milano sur le tapis rouge de la soirée MLBPA Fanatics de Michael Rubin à Los Angeles. Milano, qui est une grande fan des Dodgers, nous a dit qu’elle avait hâte de revoir la série qui l’a rendue célèbre.

“Il n’y a pas encore grand-chose à dire ! Je veux dire que c’est en préparation”, a expliqué Milano. “Ils développent l’histoire et écrivent le scénario et nous verrons ce qui se passera une fois que tout sera terminé. Nous espérons vraiment qu’il sera diffusé.”

Elle a également noté qu’elle pensait que “c’est cool de boucler la boucle” en revenant au rôle qu’elle a créé à l’âge de 12 ans.

Il a été annoncé en 2020 qu’un redémarrage était en cours, et Tony Danza et Milano reprendront leurs rôles de Tony et Samantha Micelli lors du redémarrage, qui devrait avoir lieu 30 ans après la fin de l’émission originale en 1992. L’émission se concentrera sur le parcours de Sam en tant que mère célibataire et abordera les différents styles parentaux qu’elle et son père ont.

Mais la relation entre le duo père-fille restera au premier plan, tout comme dans la série originale.

L’original “Who’s the Boss” a duré huit saisons de 1984 à 1992 et a suivi Tony Micelli, un joueur à la retraite de la Major League Baseball à la recherche d’une vie meilleure pour sa fille. Il accepte un poste de femme de ménage pour une mère célibataire qui travaille, Angela Bower, qui vit avec son fils Jonathon et sa mère Mona.

Tout au long des sept premières saisons de la série, les showrunners ont souvent joué avec l’idée de jumeler Tony et Angela en couple. Dans la dernière saison de l’émission, les deux se sont finalement réunis. On ne sait pas si Judith Light, qui a incarné Angela, a signé pour le redémarrage, de sorte que l’avenir de la relation entre Angela et Tony est actuellement inconnu.

Le redémarrage est écrit et réalisé par Mike Royce, le créateur et showrunner du redémarrage “Un jour à la fois” pour Netflix, et Brigitte Muñoz-Liebowitz qui a co-produit.

Un titre et une date de sortie n’ont pas encore été fixés, mais la suite “Who’s the Boss” devrait sortir sur Amazon Freevee, un service de streaming appartenant à Amazon, anciennement connu sous le nom d’IMDB TV.