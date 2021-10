Alyssa Milano dénonce l’ouverture politique de Jason Aldean après que sa femme s’enflamme pour des chemises anti-Biden

Un généralement vocal Alyssa Milano n’avait pas de mots pour la star du country Jason Aldean après que sa femme, Brittany Aldean, ait récemment été critiquée pour partage de photos d’elle-même et de leurs enfants arborant des anti-Joe Biden chemises.

Milan a pris à Instagram jeudi et a publié un titre de presse qui disait: « La star de la country Jason Aldean avait l’habitude de garder sa politique privée. Maintenant, ses tout-petits sont sur Instagram et portent des t-shirts anti-Biden. »

« Aucun commentaire n’est nécessaire », a écrit l’actrice de « Charmed » à ses 3 millions de followers malgré le fait qu’elle soit apparue à Capitol Hill pour se porter garante publiquement d’une législation politique en laquelle elle croit à juste titre en raison de la liberté d’expression.

Elle a récemment exprimé son intérêt pour une éventuelle candidature au Congrès du 4e district de Californie en 2024.

ALYSSA MILANO ENVISAGEANT UNE COURSE POUR UN CONGRÈS EN 2024 : « JE REGARDE LE 4ÈME DISTRICT DE CALIFORNIE »

Pendant ce temps, Aldean a défendu sa femme vendredi lorsqu’il a partagé une réponse « sans excuse » à ceux qui ont critiqué sa désapprobation de Biden.

« Je ne m’excuserai jamais pour mes croyances ou mon amour pour ma famille et mon pays », a déclaré la star de country en légende d’une photo de lui en silhouette au premier plan du drapeau américain. « C’est le plus grand pays du monde et je veux qu’il en soit ainsi. »

ALYSSA MILANO ET ANNE HATHAWAY PARMI LES STARS D’HOLLYWOOD APPELANT LES DIRIGEANTS MONDIAUX À METTRE FIN À LA PANDÉMIE DE COVID-19 « MAINTENANT »

La photo était une photo prise lors de sa projection de jeudi soir à Phoenix, en Arizona, alors qu’il continuait son « Back in the Saddle Tour ». Ses invités spéciaux étaient Hardy et Lainey Wilson.

Au cours du week-end, Brittany a mis en ligne une série de photos. La première la montrait posant à côté de son mari tout en portant une chemise sur laquelle était écrit « Anti Biden Social Club ». D’autres photos elle a partagé dans le post a montré à ses enfants, Memphis, 3 ans, et Navy, 2 ans, portant des chemises sur lesquelles on pouvait lire « Cacher de Biden ».

BRITTANY ALDEAN, SES ENFANTS SPORTENT DES VÊTEMENTS ANTI-JOE BIDEN SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les vêtements sont vendus sur un site Web appelé DaddyT45, une référence évidente à l’ancien président Atout. La marque propose plusieurs vêtements pro-Trump et anti-Biden ainsi qu’une ligne entière dédiée à ceux qui veulent montrer qu’ils sont non vacciné contre la coronavirus.

Melissa Roberto de Fox News a contribué à ce rapport.