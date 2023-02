Alyssa Milano critiquée par Britney Spears pour “intimidation” après que l’actrice a remis en question le bien-être de la pop star

Britney Spears n’est pas amusée que quiconque remette en question son bien-être ou sa santé.

Spears a visé l’actrice Alyssa Milano pour un tweet qu’elle avait précédemment publié sur la pop-star, qui disait “Quelqu’un s’il vous plaît, allez voir Britney Spears”.

Sur son histoire Instagram, Spears a écrit sous une capture d’écran du tweet, “Cela m’attriste de voir des choses sur moi de la part de personnes qui ne me connaissent pas !!! Cela ressemble définitivement à une forme d’intimidation !!!”

“Mesdames”, a poursuivi l’interprète de “Piece of Me”, “Nous sommes censées nous soutenir l’une l’autre, pas nous abattre !!!”

Bien que l’on ne sache pas ce qui a poussé Spears à adresser un tweet écrit en décembre 2022, elle avait récemment condamné ses fans qui, selon elle, avaient violé sa vie privée.

La semaine dernière, Spears s’est adressée à son Twitter pour s’adresser à la police appelée à son domicile en raison de ce qu’elle a appelé des “appels farfelus”.

“J’aime mes fans, mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie. La police n’est jamais entrée chez moi et quand ils sont arrivés à ma porte, ils ont rapidement réalisé qu’il n’y avait pas de problème et sont partis immédiatement. J’avais l’impression d’être allumé au gaz et intimidé une fois que l’incident a fait la une des journaux et a été dépeint une fois de plus sous un jour pauvre et injuste par les médias.”

“Pendant cette période de ma vie, j’espère vraiment que le public et mes fans auxquels je tiens tant pourront respecter ma vie privée à l’avenir”, a-t-elle ajouté.