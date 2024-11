Alyssa Farah Griffin, républicaine de longue date, admet qu’elle a été « émue » en regardant le message de clôture de Harris

Alyssa Farah Griffin est républicaine depuis longtemps, et l’est toujours aujourd’hui, mais dans l’épisode de « The View » de mercredi, l’animatrice d’ABC a admis qu’elle s’était retrouvée « émue » en écoutant Message de clôture de Kamala Harris aux électeurs.

Mardi soir, Harris a pris la parole à l’Ellipse – le même endroit où, le 6 janvier 2021, Donald Trump a encouragé ses partisans à marcher vers le Capitole pour tenter de bloquer la certification de l’élection qu’il a largement perdue.

Au cours de son discours, Harris a appelé les électeurs à rejeter Trump une fois de plus et a promis d’être un président pour tous les Américains, même pour ceux qui ne votent pas pour elle. Et c’est ce message d’unité et cette promesse de travailler de l’autre côté de l’allée qui a marqué Farah Griffin.

« Ces remarques m’ont frappé hier soir, je dois le dire », a-t-elle déclaré lors du premier segment de la journée. « Je me suis retrouvé un peu ému en les regardant, car la dernière fois que nous avons vu une personnalité nationale majeure s’exprimer depuis l’Ellipse, à l’extérieur de la Maison Blanche, c’était Donald Trump, le 6 janvier. »

L’animatrice a pu se souvenir parfaitement de cette journée, se rappelant qu’elle était avec sa belle-famille, ayant déjà démissionné de son poste au sein de l’administration Trump. Farah Griffin a déclaré qu’elle était particulièrement horrifiée par le fait que Trump ait alors appelé son vice-président Mike Pence.

«J’avais juste ce creux dans l’estomac, en pensant ‘Vous venez de le mettre en danger.’ Il y a là une foule de gens qui sont prêts à manifester parce que vous le leur avez dit », a-t-elle déclaré. « Donc, cette imagerie de se lever et de récupérer cet espace – aussi, montrant une femme devant la Maison Blanche, ayant l’air présidentielle, je pense était incroyablement puissante… c’est le message qui a résonné en moi. »

Farah Griffin a noté qu’à ce stade, Trump ne fait rien pour attirer les électeurs qui auraient pu soutenir Nikki Haley (principalement des femmes), comme elle, et a ajouté que tout ce qu’il fait, c’est « cracher des mensonges » et « organiser un autre 6 janvier ». .»

« Et j’espère que les gens s’en souviendront », a-t-elle prévenu.

« The View » est diffusé en semaine à 11 h HE sur ABC.

Le poste « The View » : Alyssa Farah Griffin, républicaine de longue date, admet qu’elle a été « émue » en regardant le message de clôture de Harris est apparu en premier sur LeWrap.