De plus, Stoner se souvient avoir travaillé pour mener à bien «plusieurs projets qui se chevauchent» à l’âge de 12 ans et qu’elle préconise des cours de base sur l’industrie et l’éducation aux médias, qui seraient nécessaires pour les tuteurs et les représentants et détermineraient les protocoles établis.

« Zero productions reconnaissent qu’après leur tournage, je vais aller à un autre, enregistrer une interview pendant ma pause déjeuner, m’entraîner pendant plusieurs heures, sauter le dîner et me rencontrer pour une répétition de fin de soirée », déclare-t-elle à propos de cette fois dans sa pièce pour Gens. « Après tout, leur responsabilité est de livrer un produit dans les délais et dans le budget, et non de garder les enfants. Pendant ce temps, les agents m’encouragent à envisager une émancipation précoce afin que je puisse travailler plus longtemps. Cela augmentera ma capacité d’embauche. »

Elle détaille également l’impact que cela a eu sur sa vie. «Mon corps souffre de sous-alimentation médicale et de stress chronique, ce qui évoluera plus tard vers de graves troubles de l’alimentation, une fatigue surrénalienne et un alitement obligatoire», poursuit-elle. « L’apparition de la puberté a fait de ma taille et de mon buste les principaux objets d’attention et d’inspection. Cela catégorisera également ma trajectoire de carrière. »