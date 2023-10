Développeur leader de la technologie des batteries rechargeables sans lithium Énergie Alysme a annoncé avoir développé avec succès la première technologie de stockage par batterie haute performance et ininflammable du secteur, adaptée aux climats plus chauds.

« L’équipe Alsym a développé une toute nouvelle technologie de batterie, parfaitement adaptée aux besoins d’un climat en évolution rapide. C’est le genre de réflexion innovante qui contribuera à accélérer le rythme de la décarbonisation mondiale », a déclaré le conseiller d’Alsym, le Dr Peter H. Diamandis, fondateur et président exécutif de la Fondation XPRIZE.

« Une énergie renouvelable à faible coût, associée à un stockage ininflammable, aidera considérablement les pays du monde entier à réduire les émissions de gaz à effet de serre et suscitera un nouvel intérêt de la part des industries à forte intensité énergétique telles que l’automobile, l’aérospatiale, l’hydrogène vert, les produits chimiques et les métaux. »

Risque vs récompense dans la production et l’utilisation de batteries

“En ce qui concerne les batteries lithium-ion, le niveau de risque d’incendie augmente à mesure que le mercure augmente”, a déclaré Bavardage de MukeshPDG et co-fondateur d’Alsym.

« Les récents incendies de batteries de stockage en Australie, en France et aux États-Unis ont nécessité des évacuations et des ordonnances de confinement sur place, et certaines villes envisagent des restrictions importantes, voire des interdictions. Nous devons regarder au-delà du lithium-ion si nous voulons déployer de manière sûre et responsable la quantité de stockage par batterie nécessaire pour effectuer une transition complète vers les énergies renouvelables.

Basée à Woburn, dans le Massachusetts, la société Alsym Energy a développé une chimie de batteries rechargeables à faible coût et hautes performances, idéale pour des applications telles que le stockage stationnaire, le transport maritime et les véhicules électriques. En utilisant des matériaux de batterie facilement disponibles, intrinsèquement non toxiques et ininflammables, Alsym s’efforce de fournir un stockage de longue durée avec des performances comparables à celles du lithium-ion à un coût bien inférieur, contribuant ainsi à accélérer le rythme de la décarbonation à l’échelle mondiale.

