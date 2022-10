Alycia Parks coule Maria Sakkari à Seal Quarters Berth

Deux jours après avoir remporté la première victoire dans le Top 20 de sa carrière, la qualifiée Alycia Parks a décroché jeudi sa première victoire dans le Top 10, bouleversant la tête de série n ° 4 Maria Sakkari 5-7, 7-5, 7-5 à l’Open d’Ostrava pour atteindre un WTA Quart de finale du Tour pour la première fois.

Aucun parc classé au 144e rang n’avait éliminé l’ancienne numéro 1 mondiale Karolina Pliskova en deux sets lors de son premier match. La même puissance formidable a également été affichée contre Sakkari alors que Parks a récolté 59 gagnants, dont 15 as, tout en maintenant son nombre d’erreurs directes à 26. En revanche, Sakkari n’a réussi que neuf gagnants tout au long.

Cependant, Parks, 21 ans, qui est seule à Ostrava, avec son équipe de retour chez elle en Floride, a également fait preuve d’une superbe résilience pour venir de l’arrière et traverser plusieurs moments mordants en route vers un 2 heures, 44- minute de victoire.

“Je suis venu ici sans rien attendre, juste jouer mon jeu, et cela m’a permis de passer le match”, a déclaré Parks, qui a également exprimé une affinité avec les courts d’Ostrava.

“Je venais de Parme la semaine dernière, et tout le monde a dit, comment allez-vous changer de surface comme ça ? Mais les surfaces ne m’affectent pas vraiment. Le dur en salle est ma force », a-t-elle ajouté.

Alors que les deux joueurs s’installaient dans le match, ils ont échangé des pauses lors des deux premiers matchs. À 5-5 dans le premier set, une paire de doubles fautes de Parks a ouvert la porte à Sakkari, qui a réussi de superbes coups de passe en route vers la pause cruciale. Mais Parks a réussi à secouer la déception de perdre un acte d’ouverture aussi serré, gardant le match compétitif avec quelques prises emphatiques.

Au fil du match, les prouesses de Parks au filet sont devenues cruciales. Une brillante volée de coups de couteau a évité un point d’arrêt à 4-4 dans le deuxième set, et elle a continué à briser Sakkari après une bagarre à trois points dans le dernier match du set.

Dans le match décisif, c’était au tour de Sakkari de s’échapper à un moment similaire alors que le joueur grec sauvait quatre balles de break pour tenir 4-4. Mais Parks a trouvé quelques-uns de ses meilleurs coups de la journée pour garder son nez devant et a encore bondi à 6-5. Les coups droits errants de Sakkari lui ont donné une ouverture, et Parks a converti sa première balle de match avec un coup droit brûlant sur la ligne.

Parks aura ensuite une première rencontre avec l’ancienne championne de Roland Garros Barbora Krejcikova, qui s’est qualifiée par surprise après le retrait de la tête de série n ° 6 Belinda Bencic en raison d’une blessure au pied gauche.

Krejcikova a lutté contre les blessures et la maladie tout au long de 2022, tombant du Top 20 après un sommet en carrière de n ° 2. Cependant, la Tchèque a retrouvé la forme ce mois-ci et est maintenant sur une séquence de six victoires consécutives après un titre de qualité supérieure. courir à Tallinn la semaine dernière.

