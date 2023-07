Alycia Baumgardner remporte le match revanche de Christina Linardatou pour conserver la couronne incontestée | Nouvelles de boxe

Alycia Baumgardner a battu la challenger Christina Linardatou par décision unanime de conserver sa couronne incontestée des super poids plume à Detroit.

Baumgardner a envoyé le seul combattant à la vaincre professionnellement de manière dominante, remportant le combat 99-91, 98-92 et 98-92 sur les tableaux de bord des juges.

Linardatou, une Dominicaine de 35 ans basée en Grèce, semblait confiante qu’elle pourrait reproduire le résultat de leur réunion de juillet 2018, une victoire par décision partagée en huit rounds qui a précédé ses deux règnes du titre WBO des poids welters juniors.

Mais ‘The Bomb’ Baumgardner a insisté sur le fait qu’elle était une combattante différente dans la préparation de ce combat, un match revanche dont elle rêvait depuis longtemps et elle l’a montré dès la première cloche, en utilisant son jab pour mettre en place de beaux coups, y compris un uppercut et un crochet gauche bien rangé.

Le barrage initial a ralenti après un premier tour fulgurant et, au début, Baumgardner est resté patient, opérant parfois au comptoir et sautant avec des combinaisons puissantes lorsqu’il en avait l’occasion.

Tout au long du combat, Baumgardner a bien contrôlé la distance et a toujours pressé son adversaire sans se laisser exposer et Linardatou n’a pas pu trouver un moyen de se débarrasser du coup efficace de son adversaire et de la punition qui l’accompagnait.

Un point d’éclair est survenu au quatrième tour alors que Baumgardner a décroché un droit à la tête et un crochet bas du gauche, tirant une rafale de coups de poing dont un après la cloche, ce qui a attiré un avertissement de l’arbitre Frank Garza officiant son dernier combat d’une longue carrière de quatre décennies. .

Linardatou a attrapé Baumgardner au cinquième tour, menant le champion à gaucher. Cela a fonctionné car elle a attrapé Linardatou avec un coup violent à la tête, puis l’a suivi au sixième tour d’une série éblouissante d’uppercuts complétée par un excellent jeu de jambes.

Baumgardner a dominé le combat à partir de là, se rapprochant le plus du huitième KO de sa carrière au huitième tour alors qu’elle lançait des coups de tonnerre sur le visage et le corps de son adversaire, qu’elle s’est efforcé de cibler tout au long du combat, mais Linardatou a fermement refusé de plier et est resté debout malgré les nombreux coups qu’elle a reçus.

Le challenger a déchargé dans le 10e mais Baumgardner n’a jamais été en difficulté et a ravi la foule en remportant la victoire de manière convaincante, sa neuvième consécutive depuis sa défaite contre Linardatou.

Rachat pour Baumgardner, dont le record est désormais de 15-1 (7 KO), et elle reste la reine incontestée de la division super poids plume.