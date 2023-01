Alycia Baumgardner: le match revanche de Mikaela Mayer peut attendre. Maintenant, je vis pour le titre incontesté | Nouvelles de boxe

Alycia Baumgardner mettra sa rivalité avec Mikaela Mayer en attente pendant qu’elle poursuit le titre incontesté des super-poids plume.

Baumgardner a unifié les titres mondiaux WBC, IBF et WBO lorsqu’elle a devancé Mayer en octobre sur une décision partagée.

Leur rivalité s’était intensifiée dans la préparation du combat et est restée tout aussi amère par la suite, Mayer insistant sur le fait que le verdict des points aurait dû aller dans son sens.

Image:

Alycia Baumgardner combattra ensuite en février





“J’ai dominé cette fille du premier au dixième tour”, a déclaré Baumgardner Sports du ciel. “Les juges avaient raison et c’est ce que nous avons fait, nous avons remporté la victoire et continuons à pousser.

“Battre Mikaela Mayer était probablement la meilleure victoire que j’ai jamais eue et c’était génial parce que c’était un mouvement de femmes – quelque chose qui a eu lieu à l’arène O2, les femmes étaient en tête d’affiche, nous avons pu vendre et vraiment juste mettre la boxe féminine sur la carte.

“Nous ne réfléchissons pas à: ‘aurait pu faire ceci, aurait pu faire cela.’ J’ai gagné, je suis devenu le champion du monde unifié et maintenant je peux me battre pour un titre incontesté.”

Avec le titre WBA 130lb maintenant vacant, Baumgardner combattra Elhem Mekhaled pour les quatre titres majeurs le 4 février au Hulu Theatre du Madison Square Garden.

Image:

Baumgardner et Mayer se sont affrontés dans un excellent concours l’année dernière





“Elle [Mekhaled] était censée se battre pour le titre, cela ne s’est pas produit et maintenant elle est capable de se battre pour un titre incontesté, donc je sais que c’est une combattante affamée, elle vient avec tout mais c’est mon moment de briller”, a déclaré Baumgardner.

“Il y a tellement plus à montrer au monde et à me montrer que nous changeons chaque combat, nous dominons chaque combat et je suis pour la croissance et je suis pour ce mouvement que nous avons en ce moment dans la boxe féminine .”

Un autre combat féminin incontesté sera en tête d’affiche à New York. Amanda Serrano, qui est revenue au poids plume après avoir perdu un affrontement mémorable avec Katie Taylor l’année dernière, affronte Erika Cruz pour les titres WBA, WBO, IBF et WBC.

“Je suis en feu”, a déclaré Baumgardner. “Quand vous regardez Alycia Baumgardner et que vous regardez son histoire et que vous regardez sa perte à son accumulation, à son combat pour le titre mondial, une défense et ensuite à combattre un autre grand combattant. Vous voyez l’histoire derrière elle.

Image:

Baumgardner a gagné sur une décision partagée, que Mayer a contestée





“Je pense que vous appréciez ce que ce combattant a traversé pour atteindre le sommet. Maintenant que nous sommes ici, il n’y a pas de retour en arrière. Vous le voyez avec Amanda Serrano qui a perdu, Canelo qui a perdu. Les pertes ne vous définissent pas .”

Sa querelle avec Mayer ne devrait pas s’estomper. Cela pourrait encore finalement conduire à une revanche.

“La rivalité sera toujours là. Mikaela a une défaite à son actif et cette défaite est contre Alycia Baumgardner”, a-t-elle déclaré.

“Vous vous souviendrez toujours de mon nom. Peu importe comment se déroulent nos carrières, il y aura toujours cette amertume en elle. Je suis sûr que les gens aimeraient voir une revanche. En boxe, tout peut arriver, mais en ce moment à ce moment Je tire pour incontesté.

“Je sais que Mikaela aimerait une revanche, cela pourrait être quelque chose sur toute la ligne, mais pour le moment, je détiens les cartes.”

Il ne fait aucun doute que Mayer veut se venger. Elle a dit auparavant Sports du ciel elle pense qu’elle aurait dû gagner leur combat par deux tours.

Image:

Mikaela Mayer et Alycia Baumgardner pourraient renouveler leur rivalité sur toute la ligne (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Si Mikaela reprenait ses esprits et disait:” Vous savez quoi, Alycia Baumgardner m’a battu de justesse et j’adorerais une revanche “, ce serait peut-être une réponse différente”, a déclaré Baumgardner.

“Parce qu’elle est dans le déni et parce qu’elle est toujours amère, j’ai l’impression que vous ne comprenez toujours pas. Quand vous subissez une perte, vous subissez cette perte. Vous avancez. Vous grandissez à partir de cela. J’ai eu cette expérience Je sais à quoi ça ressemble, je ne vais pas m’asseoir et dire : “J’ai gagné ce combat, j’ai besoin d’une revanche.” Ça ne marche pas comme ça.

“Je dirais que prends une humble tarte, reprends-toi, fais ce que tu as à faire et peut-être que nous nous rencontrerons à la fin.

“Vous ne pouvez pas revenir aux tableaux de bord. Ils ont levé la main ce soir-là. Je suis devenu unifié mais nous continuons à avancer. Il y a tellement plus à faire dans le sport et en tant que combattante et je continuerai à être aussi léger pour les femmes. boxe.”