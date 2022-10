Alycia Baumgardner: “Gagner ce combat contre Mikaela Mayer signifie tout” | Nouvelles de boxe

Alycia Baumgardner a pris un chemin difficile pour devenir championne du monde.

Maintenant, elle est la détentrice de la ceinture WBC super-poids plume et le 15 octobre, elle combat la championne WBO et IBF Mikaela Mayer dans un combat d’unification très médiatisé, en direct sur Sports du ciel sur le projet de loi historique Claressa Shields vs Savannah Marshall.

C’est loin d’où elle a commencé. Lorsque Baumgardner est devenue professionnelle pour la première fois, elle devait s’adapter à la boxe autour d’un travail et vendre des billets pour ses propres combats, le tout juste pour garder vivant son rêve de réussite professionnelle.

“Payer pour mes adversaires, recevoir rarement de l’argent. Il y a eu une fois où je n’ai même pas été payé pour un combat. Mais je suis comme si ça allait, ce n’est pas une question d’argent. C’est juste que j’étais prêt à sortir et l’argent va arriver”, a-t-elle dit Sports du ciel.

“J’avais une petite équipe qui croyait en moi et j’ai décidé de devenir professionnel et de ne pas participer aux prochains Jeux olympiques et, ce faisant, mon manager était très sévère. Il était comme si ça allait être difficile, beaucoup de gens s’en fichent. à propos de la boxe féminine, mais je suis comme si j’allais prouver que toutes ces personnes avaient tort.

“Il a également dit que vous n’allez pas être payé comme vous pensez que vous devriez. Je suis comme si j’allais prouver que tout le monde avait tort. Depuis le début, je vendais des billets. Je vendais pour 6 000 $ de billets, je vendais tous mes billets pour que les gens viennent me voir.”

Baumgardner a subi une défaite alors qu’elle construisait sa carrière, prenant un revers de huit points contre Christina Linardatou alors 9-1 en 2018.

“Donc j’ai fait ça depuis mes débuts professionnels, jusqu’à mon deuxième, troisième, quatrième. Mon cinquième combat, j’ai relevé le défi de combattre un combattant 9-1. J’avais faim. J’étais confiant dans mes capacités que j’étais prêt pour intensifier la compétition. A perdu une décision partagée serrée contre Linardatou qui est devenu double champion du monde. C’est donc de la qualité. Ce n’est pas seulement un combattant jetable que je combats “, a déclaré Baumgardner.

“J’y travaille dur et tout au long de ce processus, je devais encore travailler. Je devais encore travailler à temps plein. J’étais aide-soignante dans une maison de retraite”, a-t-elle poursuivi. “J’étais serveur à un moment donné. Je conduisais pour m’entraîner. Je conduisais de l’Ohio au Michigan tous les jours, environ deux heures. Je conduisais, m’entraînais, revenais. Mais j’étais déterminé. J’ai fait ça pendant très longtemps, mais je savais que mon travail finirait par payer.

“Vous deviez avoir un état d’esprit consistant à croire en vous-même et à comprendre que vous alliez en territoire négligé. Cela raconte une histoire. Cela ne dit pas seulement qu’elle a eu une chance.”

Elle pense que ces expériences, y compris la perte, l’auront développée en tant que combattante. Baumgardner en veut à Mayer d’avoir souligné cette tache sur son dossier.

“Prendre une défaite n’est rien contre un combattant”, a déclaré Baumgardner. “Ce n’est pas vraiment énervant [Mayer highlighting the defeat]. C’est plus arrogant.

“Elle a mentionné que je n’avais rien fait pour le sport et j’ai mentionné que chaque femme qui est montée sur ce ring a fait quelque chose pour le sport de la boxe. Peu importe si vous n’avez pas la plate-forme, le soutien derrière vous, vous risquez toujours votre vie chaque fois que vous montez sur ce ring et je l’ai fait. J’ai fait des déclarations sur le ring et j’ai apporté la boxe comme n’importe quelle autre femme.

Baumgardner entre alors dans ce combat en cherchant à démontrer tout ce qu’elle est capable de faire. “J’ai un esprit de compétition. Je suis une compétitrice”, a-t-elle déclaré. “Les gens doutent encore de moi mais cela fait partie du sport.

“Mon état d’esprit est de gagner. Mon état d’esprit est d’avoir une performance dominante et ma main sera levée.

“Gagner ce combat signifie tout.”

